Осторожно! Тротуары и второстепенные дороги стали очень скользкими

”В соответствии с постановлением министра экономики и инфраструктуры о требованиях к состоянию дорог, цикл уборки и защиты от обледенения пешеходных и велосипедных дорожек составляет 8 часов, но, к сожалению, партнеры города по уборке улиц не отреагировали с должной скоростью на последствия вчерашнего дождя, поэтому мы намерены применить к ним санкции. Однако это не сможет исправить нынешнего положения, поэтому сейчас передвигаться пешком по тротуарам местами опасно и нужно проявлять большую осторожность, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Таллиннское предписание о благоустройстве устанавливает, что владельцы недвижимости обязаны проводить работы по борьбе с гололедом на прилегающих пешеходных дорожках утром до семи часов утра. Там, где это не было сделано к указанному времени, работы проводятся в течение дня. Мы стараемся как можно скорее сделать дорожки безопасными для движения”.

Для борьбы с наледью нужно использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм. Если она заканчивается, квартирные товарищества для пополнения запасов могут обратиться в районную управу. За последние сутки партнеры города по уборке улиц для борьбы с гололедом использовали в общей сложности 55 тонн гранитной крошки.

Сульг добавил, что, к сожалению, сейчас соблюдение требований к состоянию пешеходных и второстепенных дорог оценивается как плохое: скопившийся за зиму снег в результате череды потеплений и заморозков образовал ледяные колеи. ”На этой неделе районные управы активно сотрудничают с договорными партнерами в организации вывоза снега и ликвидации ледяных ям на дорогах. Работы продолжатся и в ближайшие дни, будут применяться металлические ковши, скребки и другие вспомогательные средства. Однако очистку улиц нужно проводить регулярно, поэтому приведение дорог в порядок может занять больше времени, чем этого бы хотелось, да и продуктивность скорее низкая, — сказал Сульг. — Поэтому мы просим водителей быть осторожными, на автомобилях с низкой посадкой желательно избегать проезда по дорогам с колеями”.