ФОТО | В Таллинне провожают в последний путь умершего на служебном посту спасателя-добровольца Мадиса Миллинга

"Помимо управления пожарной машиной и участием в тушении пожаров, Мадис много работал для популяризации добровольной спасательной службы как в обществе, так и в парламенте. От всего сердца выражаю соболезнование семье, друзьям и коллегам Мадиса. Была честь работать вместе с ним", — сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.