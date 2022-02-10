ФОТО | В Таллинне провожают в последний путь умершего на служебном посту спасателя-добровольца Мадиса Миллинга(3)
"Помимо управления пожарной машиной и участием в тушении пожаров, Мадис много работал для популяризации добровольной спасательной службы как в обществе, так и в парламенте. От всего сердца выражаю соболезнование семье, друзьям и коллегам Мадиса. Была честь работать вместе с ним", — сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Мадис Миллинг скончался в ночь на 3 февраля при исполнении служебных обязанностей добровольного спасателя на тушении пожара в селе Локути (волость Саку, Харьюский уезд).
В понедельник президент Эстонии Алар Карис сообщил, что подписал указ о награждении Миллинга орденом Орлиного креста V степени
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