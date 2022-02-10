Каллас — коллеге-центристу: мог бы уж признать, что эти ультиматумы были нерациональными

Ранее партнеры по коалиции договорились, что если в период с 7 по 16 февраля среднее количество госпитализируемых с коронавирусом в день не будет превышать 25 человек, то с 21 февраля паспорта вакцинации будут отменены и для взрослых.

На данный момент число симптоматических больных за 10 дней составляет 39, то есть к 21 февраля оно никак не сможет быть 25, потому что это просто невозможно. Соответственно, 21 февраля ковид-сертификаты отменены не будут, констатировала Каллас на пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались, будет ли назначена новая возможная дата для отмены ковид-сертификатов, на что Каллас ответила, что это зависит от. числа симптоматических больных.

На это журналисты отметили, что мол как так: ведь по требованию Центристской партии была назначена дата отмены, но отмены не будет. Может, эта борьба была нерациональной?

Центрист Терик возразил, что обсуждение отмены было все же важным и дата назначалась не просто так: "Действительно, мы договорились, что если условия будут подходящими, то будет отмена. Сегодня мы видим, что ситуация еще не стала той, которая необходима. Но в политике споры всегда важны. Ведь мы и раньше видели, как политики что-то планируют, а ситуация меняется".

"Мог бы уж признать, что эти ультиматумы были нерациональными", — обратилась Каллас к своему коллеге-центристу.

На это Терик ничего не ответил и лишь добавил, что необходимо следить за ситуацией.

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