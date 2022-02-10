Противники ограничений могут добраться и до похорон: распространились призывы устроить протест на прощании с Мадисом Миллингом

На прошлой неделе на такой же акции протеста присутствовал и вице-спикер Рийгикогу Мартин Хельме (EKRE), призывавший людей не подчиняться указам правительства.

Пыхьяская префектура сообщила, что общалась с организатором сегодняшнего митинга у дома Стенбока, который берет на себя ответственность за происходящее и выступил с публичным призывом воздержаться от конфликтов.

Полиция же проследит за тем, чтобы протест прошел лишь в зарегистрированном месте, спокойно и без происшествий. Есть опасения, что протестующие могут потом направиться к церкви Яани, где проходит прощание со скончавшимся депутатом Рийгикогу Мадисом Миллингом, поэтому полиция будет следить за порядком и там.

Причиной для беспокойства стали распространяющиеся в соцсетях призывы провести протест против коронаограничений на похоронах Миллинга.

Отвечающий за проведение проходящих по четвергам протестов Варро Вооглайд сообщил Delfi, что он не поддерживает этот план. "Тот, кто туда пойдет, просто проявит себя как какой-то странный человек. Удачи им", — прокомментировал он.