Правительство стало общаться с народом по Facebook. Профессор ТУ: это совершенно непонятно

Более ранние яркие тому примеры — пост экс-премьера Юри Ратаса в 2020 году, когда он объявил на официальной страничке правительства в Facebook чрезвычайную ситуацию, и прошлогодний пост нынешнего премьер-министра Каи Каллас в Facebook, где сообщалось о новых ковид-ограничениях.

За два последних коронавирусных года это стало практически повседневной практикой, когда члены правительства сообщают об изменениях общегосударственного значения в социальных медиа, и только потом эта информация доходит до прессы.

Так было и на этой неделе, когда Кая Каллас известила народ через пост в Facebook о том, что решено отменить с 14 февраля требование по COVID-сертификатам для участия в мероприятиях под открытым небом. В данном конкретном случае нужно всё же отметить, что в СМИ через шесть минут после поста премьер-министра на эту тему был направлен и официальный пресс-релиз.

Вот и министр культуры Тийт Терик в начале недели опубликовал через Facebook довольно знаковое сообщение о том, что ему поступило предложение организовать осенью впервые в Эстонии турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250. Но почему не делать такие сообщения через СМИ?

По словам Терика, он не счел это необходимым, поскольку правительство по этому поводу решения еще не приняло. "Сегодня еще нет полной уверенности в том, какое решение примет правительство. Этот пост выражал мою радость, что Эстония получила такое предложение", — прокомментировал Терик свой пост.

С тем, что политики умышленно стали игнорировать прессу, Терик не согласен. "Социальные медиа — такое же открытое пространство для передачи сообщений. По широте охвата это такой же канал наряду с медиагруппами", — считает Терик.

По словам министра, никто планомерно СМИ в сторону не отодвигает, и никакого конфликта он здесь не видит. По его мнению, не всегда у политических заявлений или каких-то других сообщений имеется большая новостная ценность, поэтому не всегда и обращаются к прессе.