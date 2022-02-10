Правительство стало общаться с народом по Facebook. Профессор ТУ: это совершенно непонятно(2)
Более ранние яркие тому примеры — пост экс-премьера Юри Ратаса в 2020 году, когда он объявил на официальной страничке правительства в Facebook чрезвычайную ситуацию, и прошлогодний пост нынешнего премьер-министра Каи Каллас в Facebook, где сообщалось о новых ковид-ограничениях.
За два последних коронавирусных года это стало практически повседневной практикой, когда члены правительства сообщают об изменениях общегосударственного значения в социальных медиа, и только потом эта информация доходит до прессы.
Так было и на этой неделе, когда Кая Каллас известила народ через пост в Facebook о том, что решено отменить с 14 февраля требование по COVID-сертификатам для участия в мероприятиях под открытым небом. В данном конкретном случае нужно всё же отметить, что в СМИ через шесть минут после поста премьер-министра на эту тему был направлен и официальный пресс-релиз.
Вот и министр культуры Тийт Терик в начале недели опубликовал через Facebook довольно знаковое сообщение о том, что ему поступило предложение организовать осенью впервые в Эстонии турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250. Но почему не делать такие сообщения через СМИ?
По словам Терика, он не счел это необходимым, поскольку правительство по этому поводу решения еще не приняло. "Сегодня еще нет полной уверенности в том, какое решение примет правительство. Этот пост выражал мою радость, что Эстония получила такое предложение", — прокомментировал Терик свой пост.
С тем, что политики умышленно стали игнорировать прессу, Терик не согласен. "Социальные медиа — такое же открытое пространство для передачи сообщений. По широте охвата это такой же канал наряду с медиагруппами", — считает Терик.
По словам министра, никто планомерно СМИ в сторону не отодвигает, и никакого конфликта он здесь не видит. По его мнению, не всегда у политических заявлений или каких-то других сообщений имеется большая новостная ценность, поэтому не всегда и обращаются к прессе.
Профессор социологии журналистики Тартуского университета Рагне Кыутс-Клемм считает, что одна из причин, по которой делаются политические заявления в социальных сетях, состоит в том, что у политиков есть желание контролировать политическую повестку.
"Журналист обязательно задаст дополнительные вопросы, добавит заявлению контекст или подаст заявление под таким соусом, который политика не устраивает", — сказала Кыутс-Клемм.
Более широкая проблема заключается в том, что публикация заявлений в социальных медиа оставляет у публики впечатление, что политик делится так сказать внутренней информацией.
"Почему нельзя дать информацию по таким каналам, чтобы люди понимали — это официальная информация, но вместо этого она распространяется через социальные сети. Это для меня совершенно непонятно", — отмечает профессор.
Кыутс-Клемм обращает внимание на то, что при публикации заявлений в социальных медиа нужно отличать, в какой роли в данном случае выступает политик — он публикует информацию как министр (председатель комиссии) или выражает как политическая персона свое личное мнение и позицию.
"Публикация заявлений в социальных медиа на самом деле в целом умаляет информационную надежность того, что касается государственных дел, потому что это идет так сказать под соусом социальных сетей. Официальным заявлениям не место в социальных медиа", — сказала Кыутс-Клемм изданию Delfi.