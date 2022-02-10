ВИДЕО | Кая Каллас: 21 февраля ковид-сертификаты отменены не будут, невозможно привязать отмену к конкретной дате

Кая Каллас заявила, что невозможно привязывать к конкретной дате отмену использования ковид-сертификатов внутри страны, так как это не работает, ведь мы не контролируем вирус.

Число симптоматических больных за 10 дней сейчас составляет 39, то есть к 21 февраля оно никак не сможет быть 25, потому что это просто невозможно. Соответственно, 21 февраля ковид-сертификаты отменены не будут, констатировала Каллас.

Каллас напомнила, что от Омикрона не поможет, если вы уже переболели коронавирусом, зато поможет вакцинация.

Премьер-министр отметила, что сравнивать Эстонию с Данией нельзя, так как в Дании вакцинировано более 80% населения, а в Эстонии лишь около 60%. В Дании же 60% человек уже получили бустерную дозу, в Эстонии вполовину меньше — более 30%.

Именно поэтому нельзя отменить все ограничения, как в Дании, но каждый может внести свой вклад в достижение этой цели — вакцинироваться, как это сделали датчане, подчеркнула Каллас.

"Самые ярые "борцы за свободу" это как раз те, кто не дает нам наслаждаться этой свободой, как это сейчас возможно в Дании", — прокомментировала Каллас протесты против коронаограничений.

Заболеваемость начинает идти на спад, но как сообщает Департамент здоровья, нагрузка на больницы все еще растет и будет расти в течение 2-3 недель.

Счета за электричество — в этом месяце они должны быть ниже, заявила премьер. "У меня были", — добавила она. По ее словам, более теплая погода сократила потребление, и пособия правительства помогли. Она напомнила, что меры поддержки действуют также в феврале и марте.

Что касается скопления войск России и границ НАТО, то Каллас утверждает, что для Эстонии прямой военной угрозы пока нет. "Мы должны быть готовы к тому, что ситуация все же ухудшится. Правительство следит и за ситуацией в стране, чтобы быть готовыми, если в Украине все же вспыхнет война", — добавила Калалс.

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