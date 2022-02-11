ГРАФИК | Лидеры с 1994 года: Эстония самая богатая страна среди постсоветских республик

Международный портал об экономике опубликовал видеографик: уровень ВВП в постсоветских странах — какая страна самая богатая, какая самая бедная. На графике показывают рост и падение уровня ВВП в странах бывшего Советского союза с момента развала СССР и до наших дней. В 1991 году на первом месте была Россия. С октября 1994 года и по сей день первое место занимает Эстония.

По данным за 31 декабря 2021 года ВВП на душу населения в Эстонии составляет 27 100 долларов, далее следует Литва 22 410 долларов, Латвия 19 540 долларов и на четвертом месте Россия — 11 270 долларов.

RusDelfi попросил Министерство финансов прокомментировать эти данные.