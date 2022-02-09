У сотен людей пенсия в этом месяце задерживается

С 1 февраля пенсию на дом вместо Omniva доставляет фирма Hasab. Услугой доставки пенсии на дом пользуются 5 000 человек. У 500 из них возникли проблемы с получением февральской пенсии в срок. Как объяснили в департаменте, адреса и телефонные номера многих людей были известны только почтальонам местного отделения Omniva, и новому оператору услуги они неизвестны.