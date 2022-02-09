09.02.2022, 22:19
У сотен людей пенсия в этом месяце задерживается(2)
Foto: Argo Ingver
Часть людей, которые пользуется услугой доставки пенсии на дом, не получили деньги в указанный срок, сообщает Департамент социального страхования. Причина задержки — путаница, вызванная сменой оператора этой услуги, передает rus.err.
С 1 февраля пенсию на дом вместо Omniva доставляет фирма Hasab. Услугой доставки пенсии на дом пользуются 5 000 человек. У 500 из них возникли проблемы с получением февральской пенсии в срок. Как объяснили в департаменте, адреса и телефонные номера многих людей были известны только почтальонам местного отделения Omniva, и новому оператору услуги они неизвестны.
Всем, кто не получил во время на дом пособие, пенсию или компенсацию просят обращаться в Департамент социального страхования.