09.02.2022, 21:08
Не попадитесь! Бухгалтер фирмы перечислил мошенникам почти 15 000 евро(2)
Foto: Ilmar Saabas
Пыхьяская префектура полиции возбудила вчера уголовное дело по случаю мошенничества с использованием поддельного счета.
Два работника финансового отдела одной столичной компании получили одинаковые электронные письма, которые были отправлены якобы исполнительным директором предприятия. Письма содержали счет в сумме 14 800, который требовалось срочно оплатить.
Работник финансового отдела попросил бухгалтера оплатить счет, и последний перечислил требуемую сумму на расчетный счет получателя в Испании.
После этого бухгалтер направил исполнительному директору уточняющий вопрос по оплаченному счету, и тут-то выяснилось, что директор ничего не знает о счете и таких писем работникам финансового отдела не отсылал.