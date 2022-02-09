ЧП и криминал
09.02.2022, 21:08

Не попадитесь! Бухгалтер фирмы перечислил мошенникам почти 15 000 евро

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Rahandus-8
Foto: Ilmar Saabas

Пыхьяская префектура полиции возбудила вчера уголовное дело по случаю мошенничества с использованием поддельного счета.

Два работника финансового отдела одной столичной компании получили одинаковые электронные письма, которые были отправлены якобы исполнительным директором предприятия. Письма содержали счет в сумме 14 800, который требовалось срочно оплатить.

Работник финансового отдела попросил бухгалтера оплатить счет, и последний перечислил требуемую сумму на расчетный счет получателя в Испании.

После этого бухгалтер направил исполнительному директору уточняющий вопрос по оплаченному счету, и тут-то выяснилось, что директор ничего не знает о счете и таких писем работникам финансового отдела не отсылал.

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