Не попадитесь! Бухгалтер фирмы перечислил мошенникам почти 15 000 евро

Два работника финансового отдела одной столичной компании получили одинаковые электронные письма, которые были отправлены якобы исполнительным директором предприятия. Письма содержали счет в сумме 14 800, который требовалось срочно оплатить.

После этого бухгалтер направил исполнительному директору уточняющий вопрос по оплаченному счету, и тут-то выяснилось, что директор ничего не знает о счете и таких писем работникам финансового отдела не отсылал.