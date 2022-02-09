Для выплаты городских социальных пособий таллиннской мэрии пришлось залезть в резервный фонд

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в нынешней ситуации заметно растет число нуждающихся и их потребности. ”Поэтому мы приняли решение увеличить ресурс, чтобы предложить людям более интенсивную помощь, при необходимости проявляя гибкость при ее распределении, — сказал Кылварт. — Мы уже обращали внимание правительства на необходимость повышения установленного государством прожиточного минимума, который составляет сейчас 150 евро. Такой маленькой суммы не хватает на покрытие первостепенных нужд человека”.

Согласно нынешнему бюджету, на пособия, зависящие от дохода, в 2022 году Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения предусматривалось выделить 482 750 евро, плюс дополнительно 485 349 евро направить в социальные отделы при районных управах, то есть в общей сложности на эти цели были предназначены 968 099 евро. К этой сумме прибавится выделенная из резервного фонда горуправы сумма в 500 000 евро.

Пособие, зависящее от дохода, имеют право получить люди или семьи, средний доход которых (после вычета налога) на первого члена семьи — ниже минимальной зарплаты (в этом году — 654 евро в месяц), а доход на каждого следующего члена семьи меньше 4/5 минимальной зарплаты (в этом году — 523,20 евро в месяц). Цель таких пособий — обеспечить средства на проживание. Пособия выплачиваются социальными отделами при районных управах на основании ходатайств. Обычно получить пособия, зависящие от дохода, в год один взрослый может максимально на сумму 250 евро, а ребенок — 350 евро, заявления можно подавать несколько раз в год. В прошлом году в Таллинне было подано 16 958 ходатайств о получении прожиточного пособия и 27 435 ходатайств о пособии, зависящем от дохода. Средняя сумма пособия, зависящего от дохода, составила 43 евро на одно пособие.