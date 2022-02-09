Для выплаты городских социальных пособий таллиннской мэрии пришлось залезть в резервный фонд(3)
В связи с повышением цен на электричество, газ и отопление, Таллиннская горуправа выделит из резервного фонда Департаменту социального обеспечения и здравоохранения 500 000 евро на выплаты горожанам пособий, зависящих от дохода. Горуправа также освободила представителей третьего сектора от оплаты аренды площадей, принадлежащих городу, за февраль и март.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в нынешней ситуации заметно растет число нуждающихся и их потребности. ”Поэтому мы приняли решение увеличить ресурс, чтобы предложить людям более интенсивную помощь, при необходимости проявляя гибкость при ее распределении, — сказал Кылварт. — Мы уже обращали внимание правительства на необходимость повышения установленного государством прожиточного минимума, который составляет сейчас 150 евро. Такой маленькой суммы не хватает на покрытие первостепенных нужд человека”.
Согласно нынешнему бюджету, на пособия, зависящие от дохода, в 2022 году Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения предусматривалось выделить 482 750 евро, плюс дополнительно 485 349 евро направить в социальные отделы при районных управах, то есть в общей сложности на эти цели были предназначены 968 099 евро. К этой сумме прибавится выделенная из резервного фонда горуправы сумма в 500 000 евро.
Пособие, зависящее от дохода, имеют право получить люди или семьи, средний доход которых (после вычета налога) на первого члена семьи — ниже минимальной зарплаты (в этом году — 654 евро в месяц), а доход на каждого следующего члена семьи меньше 4/5 минимальной зарплаты (в этом году — 523,20 евро в месяц). Цель таких пособий — обеспечить средства на проживание. Пособия выплачиваются социальными отделами при районных управах на основании ходатайств. Обычно получить пособия, зависящие от дохода, в год один взрослый может максимально на сумму 250 евро, а ребенок — 350 евро, заявления можно подавать несколько раз в год. В прошлом году в Таллинне было подано 16 958 ходатайств о получении прожиточного пособия и 27 435 ходатайств о пособии, зависящем от дохода. Средняя сумма пособия, зависящего от дохода, составила 43 евро на одно пособие.
Установленная горуправой стопроцентная льгота на аренду адресована недоходным объединениям и целевым учреждениям (за исключением НКО и ЦУ с долей участия города или государства), которые используют на основании административного акта городское имущество по договору, заключенному с горуправой, городскими департаментами или районными управами. В то же время для получателей льготы сохраняется обязательство оплаты побочных расходов.
Мэр Михаил Кылварт отметил, что целью предоставления льготы является снижение негативного влияния резкого роста цен на электричество, газ и отопление среди прочего для тех целевых учреждений и недоходных объединений, которые занимаются организацией деятельности в сфере благотворительности, культуры, образования, науки, спорта, а также в сфере здравоохранения и социальной сфере. ”Льгота предоставляется недоходным объединениям и целевым учреждением в связи с их наибольшей экономической уязвимостью, потому что целью их деятельности не является получение экономической выгоды, а их доходы могут во многом зависеть от пособий, включая городские”, — сказал Кылварт.
Льгота может квалифицироваться как помощь малой значимости. Льгота на оплату аренды городского имущества не применяется к договору об использовании городского имущества, в котором право использовать городское имущество получено на основании концессии особого производства установленного законом о госпоставках в случае, если в последние три года получателю арендной льготы выделялась помощь малой значимости в сумме, которая вместе со льготой превышает 200 000 евро.
Льгота будет автоматически применена ко всем подходящим под критерии получателям субсидии с 1 февраля по 31 марта. Объем льготы, согласно прогнозу, составит в случае недоходных объединений 132 000 евро, а в случае целевых учреждений — 30 000 евро, то есть в общей сложности за два месяца — 162 000 евро.