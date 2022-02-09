В Маарду состоялся пикет против увеличения зарплаты мэру и роста стоимости мест в детсадах

”Тарифы на отопление в Маарду выросли в два раза, а цены на электричество в разы, но вместо адресной помощи населению центристские депутаты серьезно поднимают зарплаты руководству города. Баснословный рост зарплаты мэра вполне ожидаемо вызвал шквал критики и недовольство среди горожан. Одновременно депутаты подняли не только зарплату мэру, но и повысили стоимость места в детских садах нашего города. Конечно, это прямой удар по кошелькам родителей! Решение затронет более 700 детей. По всей стране наблюдается тренд на снижение оплаты за посещение детского сада, а в соседних самоуправлениях, например, в Йыэляхтме, вообще эту плату отменили”, - прокомментировал акцию лидер избирательного союза ”Голос Маарду”, депутат горсобрания Николай Дегтяренко.

”Население города с каждым годом сокращается, а уровень безработицы в Маарду почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Несколько лет назад Маарду попал в пятерку беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета” — добавила оппозицонный депутат Тийу-Анн Калдмаа.

Как ранее сообщалось, основная ставка зарплаты мэра Маарду увеличилась на 24,5 % с 3140 евро до 3900 евро. Мэру также сохранили ежемесячную доплату в размере 20% от основного оклада, таким образом зарплата Владимира Архипова с 1 февраля составляет 4680 евро в месяц.

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