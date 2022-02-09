Допинг-проба, из-за которой Россию могут лишить золота, принадлежит рекордсменке мира Камиле Валиевой

Российскую фигуристки Камилу Валиеву не допустят до личного турнира Олимпийских игр-2022, сообщает ”Спорт-Экспресс”. Через несколько минут после публикации СЭ удалил новость об отстранении Валиевой от Олимпиады.

”Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей”, — сказал источник ”Чемпионату”.

Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

Наказание, которое применят к российской фигуристке Камиле Валиевой, если она виновна в нарушении антидопинговых правил, может быть смягчено из-за возраста спортсменки.

Фигуристка не достигла возраста 16 лет, поэтому попадает в категорию ”защищенных персон”.

Ранее Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

По информации портала, сейчас над делом работают несколько юридических групп. При вынесении решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение спортсменки.

Ожидается, что решение по Валиевой будет принято завтра.

Кроме Валиевой, в командном турнире выступали Марк Кондратюк, а также пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В январе Валиева выступала на чемпионате Европы в Таллинне.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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