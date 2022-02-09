Чемпионка Эстонии — о главном скандале Олимпиады: все так зациклены на негативном Covid-тесте, что забыли о допинг-пробе

- Сейчас настолько все зациклены на негативном Covid-тесте, что, кажется, совсем забыли о допинг-пробе, — констатирует Некрасова. — Но нет, в отличие от Covid, тема допинга всегда была, есть и будет актуальна.

- На самом деле в фигурном катании когда-то были такие случаи, но скорее всего по незнанию, ведь, приняв запрещающий препарат, невозможно начать лучше скользить или докручивать прыжки категории ультра-си. Это большой труд, — добавляет она. — Конечно найдутся те, кто скажет, что допинг в фигурном катании существует. В этом случае речь пойдет как правило о так называемом фуросемиде — диуретике (мочегонном средстве, — прим. ред.) для сгонки веса. В нашем виде спорта лишние 100 граммов могут влиять на координацию в прыжке.

Как сообщает портал Inside the games, церемонию награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Допинг-проба, с которой связана проблема, была сдана до Олимпиады в Пекине и может быть связана с употреблением наркотиков.

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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