У российских фигуристов нашли допинг и могут лишить золотой медали?

Как сообщает портал, допинг-проба, с которой связана проблема, была сдана до Олимпиады в Пекине и может быть связана с употреблением наркотиков.

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти вчера, но было отложено.

В пресс-службе МОК о причине задержки сообщили, что в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU (Международным союзом конькобежцев).

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал "Спорт-Экспрессу" информацию о возможных проблемах с допинг-тестом российского спортсмена.

”Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет”, — сказал Лакерник.

Возможно, причина ”юридической консультации” с ISU состоит в том, считать ли командный турнир фигуристов настоящим командным видом спорта. Почему это важно? Если один из членов сборной в командном виде (например, в волейболе или хоккее) сдает положительную допинг-пробу, то результат всей команды не аннулируется.

В России уже многие высказались по ситуации. Большинство считает, что это все происки врагов..

Алексей Мишин (знаменитый тренер по фигурному катанию): ”Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигней не занимается, может какая-то провокация”.

Елена Чайковская (знаменитая тренер по фигурному катанию): ”Все российские фигуристы приехали на Игры чистыми, их много раз проверяли в течение сезона. Допинг — это не наши дела, мы никогда этим не пользовались, не дай бог. Фигуристы не могут этим заниматься, у нас другой вид спорта, о допинге вообще говорить нечего, исключено. То, что они чистые, я сама могу гарантировать”.

Александр Жулин (знаменитый тренер по фигурному катанию): ”Ничего об этом не знаю. Я этому не удивлен — как только у России что-то получается, то происходит вот такая история”.