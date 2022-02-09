ВИДЕО | Хярма: в ближайшие недели условий для отмены ковид-паспортов не возникнет
По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари Анне Хярма, в дальнейшем правильнее будет оценивать эпидемическую ситуацию с COVID-19 по числу пациентов в больницах, потому что ПЦР-тесты больше все не делаются, что повлияет и на статистику.
- Если в больницы за 10 дней будут поступать в среднем менее 25 пациентов за сутки, то ковид-сертификаты будут отменены. Как далеко мы от этого показателя?
- По всей видимости, в ближайшие недели этого не произойдет.
- Кто те вероятно инфицированные, которые не должны больше просить у семейного врача направление на ПЦР-тест?
- ПЦР-тест делать не нужно, если домашний экспресс-тест на антиген показывает положительный результат. Если дома уже кто-то заразился, и у другого члена семьи появились симптомы, то тоже не надо делать ПЦР-тест. Врач будет на основании ситуации и положительного экспресс-теста на антиген принимать решение, что человек также инфицирован, и можно вносить в инфосистему диагноз COVID.
Более существенной проблемой является то, что без подтверждения диагноза нельзя выписать ковид-сертификат ЕС. Его можно выдавать только на основе ПЦР-теста, который подтверждает перенесенное заболевание. Если известно, что сертификат по какой-то причине нужен, то для ПЦР-теста нужно будет получить направление.
- Как повлияет на мониторинг эпидемической ситуации отмена необходимости делать ПЦР-тесты?
- Положительные экспресс-тесты на антиген больше не нужно подтверждать ПЦР-тестом, а это означает, что случаи перенесенного заболевания больше не будут попадать в официальную статистику. В настоящее время системы пересматриваются, делаются соответствующие обновления, чтобы и неподтвержденные диагнозы стали попадать в единую коронавирусную статистику. Сейчас мы должны учитывать, что тенденция спада заболеваемости, которую мы видим, частично обусловлена тем, что ковид-позитивные люди не идут больше делать ПЦР-тесты.
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