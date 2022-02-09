ВИДЕО | Кая Каллас — Хельме: вам не стыдно?

"Я хочу задать вам встречный вопрос: а вам не стыдно?" — спросила Каллас. "Нападая на эстонскую полицию, вы на самом деле нападаете на эстонское государство. Эстонская полиция вела себя очень уважительно. Эстонская полиция проявляла спокойствие к демонстрантам, говорила с ними, уговаривала их. То, как эти люди вели себя с полицией — я не знаю, как полицию обучают такому спокойствию".

Премьер-министр имела в виду протестную акцию в четверг на Тоомпеа, когда протестующие против ковид-ограничений забрасывали правоохранителей снежками.

Каллас продолжила: "И, во-вторых, вам не стыдно использовать звезду Давида (древний еврейский символ, эмблема в форме шестиконечной звезды — ред.) и оправдывать это? Хотя евреи говорят, что это их задевает, что это цинично, вы продолжаете это и оправдываете. Это немыслимо. Почему вы это делаете? В чьих интересах вы работаете? Если посмотреть на то, что происходит сейчас с безопасностью Европы вокруг Украины, наш сосед, который ведет себя все более агрессивно и использует такую дестабилизацию в обществах, — вы подбрасываете в это хворост. Почему вы это делаете? На кого вы работаете?"

Каллас имеет в виду то, что демонстранты как протестовавшие в январе против высоких цен на энергию, так и в прошлый четверг против коронавирусных ограничений нашили себе на грудь желтые звезды.

Желтая звезда была особым отличительным знаком, который в некоторые исторические периоды должны были носить евреи в некоторых государствах, чтобы можно было отличать евреев в общественных местах. В последний раз это было на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Эстонское еврейское сообщество осудило ношение желтых звезд в ходе нынешних акций.