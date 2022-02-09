ВИДЕО | Кая Каллас — Хельме: вам не стыдно?(11)
Сегодня во время инфочаса правительства в Рийгикогу депутат фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) спросила у премьер-министра Каи Каллас, одобряет ли она то, что полиция поднимает руку на людей и использует "чрезмерную силу", имея в виду четверговую протестную акцию на Тоомпеа. Вопрос вылился в спор, в результате которого несколько депутатов EKRE покинули зал заседаний.
"Я хочу задать вам встречный вопрос: а вам не стыдно?" — спросила Каллас. "Нападая на эстонскую полицию, вы на самом деле нападаете на эстонское государство. Эстонская полиция вела себя очень уважительно. Эстонская полиция проявляла спокойствие к демонстрантам, говорила с ними, уговаривала их. То, как эти люди вели себя с полицией — я не знаю, как полицию обучают такому спокойствию".
Премьер-министр имела в виду протестную акцию в четверг на Тоомпеа, когда протестующие против ковид-ограничений забрасывали правоохранителей снежками.
Каллас продолжила: "И, во-вторых, вам не стыдно использовать звезду Давида (древний еврейский символ, эмблема в форме шестиконечной звезды — ред.) и оправдывать это? Хотя евреи говорят, что это их задевает, что это цинично, вы продолжаете это и оправдываете. Это немыслимо. Почему вы это делаете? В чьих интересах вы работаете? Если посмотреть на то, что происходит сейчас с безопасностью Европы вокруг Украины, наш сосед, который ведет себя все более агрессивно и использует такую дестабилизацию в обществах, — вы подбрасываете в это хворост. Почему вы это делаете? На кого вы работаете?"
Каллас имеет в виду то, что демонстранты как протестовавшие в январе против высоких цен на энергию, так и в прошлый четверг против коронавирусных ограничений нашили себе на грудь желтые звезды.
Желтая звезда была особым отличительным знаком, который в некоторые исторические периоды должны были носить евреи в некоторых государствах, чтобы можно было отличать евреев в общественных местах. В последний раз это было на подконтрольной властям Германии территории в период Холокоста. Эстонское еврейское сообщество осудило ношение желтых звезд в ходе нынешних акций.
Заместитель председателя EKRE Март Хельме сказал премьеру в ответ, что его партия не связана с организацией четверговых протестов. "Мы не организовывали ни демонстрацию SAPTK (целевое учреждение "В защиту семьи и традиций" — ред.), ни автоколонну. Мы не участвовали, за исключением Мартина Хельме (председатель EKRE — ред.), которой выступил на митинге SAPTK", — сказал Март Хельме. "Премьер-министру должно быть стыдно, как заместитель председателя партии я требуют от имени своей партии от премьер-министра извинения".
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