Тяжелая авария в Ида-Вирумаа: в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
Сегодня около 12 часов дня в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого при столкновении двух транспортных средств погиб человек, находившийся в легковом автомобиле.
Авария произошла в 12:13 часов на 8-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, где по предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Движение в зоне ДТП нарушено и перенаправлено.
На месте происшествия работает полиция. Детали ДТП выясняются. Дополнительную информацию полиция передаст при первой возможности.
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