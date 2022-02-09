ФОТО | В Финляндии эстонские воры вырезали в стене торгового центра дырку и украли смарт-устройства, но их поймали с поличным

Финский суд первой инстанции приговорил мужчин к 11 месяцам реального тюремного заключения. Такое же наказание требовал и прокурор, передает Ilta-Sanomat.

В торговый центр ворам удалось пробраться благодаря находящейся сбоку здания пожарной лестнице. На уровне второго этажа они прорезали в стене дырку.

Воры, специализировавшиеся на преступлениях против имущества, быстро сложили с закрытых витрин в мусорные мешки мобильные телефоны и смарт-часы. Ключи от витрин они нашли в самом магазине.

Большая часть их улова все же осталась внутри магазина, так как ворам пришлось в спешке покинуть место преступления.

По какой-то причине сигнализация торгового центра не сработала. Внимание сторожа же привлекла дырка в стене здания, откуда проблескивал свет. Он задержал воров до прибытия полиции.

У воров было с собой два мешка инструментов.

Так как мужчин задержали во время преступления, то им ничего не оставалось, как признать вину.

В суде они были немногословны. Оба из них совершали преступления против имущества и ранее. Мужчина 1972 года рождения был три раза осужден за кражу.

Один из мужчин находился под стражей с момента задержания. В Финляндии у него нет постоянного адреса жительства. Другой же эстонец проживает в Финляндии на постоянной основе, и ему назначен запрет на выезд.