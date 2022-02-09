ФОТО | В Финляндии эстонские воры вырезали в стене торгового центра дырку и украли смарт-устройства, но их поймали с поличным(9)
В рождественскую ночь двое эстонцев вырезали дыру в металлической стене торгового центра в финском городе Лахти и набрали в мусорные мешки мобильные телефоны и смарт-часы на 44 000 евро, пока их не задержал сторож на месте преступления.
Финский суд первой инстанции приговорил мужчин к 11 месяцам реального тюремного заключения. Такое же наказание требовал и прокурор, передает Ilta-Sanomat.
В торговый центр ворам удалось пробраться благодаря находящейся сбоку здания пожарной лестнице. На уровне второго этажа они прорезали в стене дырку.
Воры, специализировавшиеся на преступлениях против имущества, быстро сложили с закрытых витрин в мусорные мешки мобильные телефоны и смарт-часы. Ключи от витрин они нашли в самом магазине.
Большая часть их улова все же осталась внутри магазина, так как ворам пришлось в спешке покинуть место преступления.
По какой-то причине сигнализация торгового центра не сработала. Внимание сторожа же привлекла дырка в стене здания, откуда проблескивал свет. Он задержал воров до прибытия полиции.
У воров было с собой два мешка инструментов.
Так как мужчин задержали во время преступления, то им ничего не оставалось, как признать вину.
В суде они были немногословны. Оба из них совершали преступления против имущества и ранее. Мужчина 1972 года рождения был три раза осужден за кражу.
Один из мужчин находился под стражей с момента задержания. В Финляндии у него нет постоянного адреса жительства. Другой же эстонец проживает в Финляндии на постоянной основе, и ему назначен запрет на выезд.