В январских счетах Eesti Energia были обнаружены ошибки в расчетах

”Детали произошедшего мы пока выясняем, но на данный момент мы установили, что государственная компенсация за электроэнергию в счетах за январь у некоторых клиентов была вычтена дважды: как из суммы без НСО, так и из суммы, включающей НСО. К сожалению, у продавцов электроэнергии были чрезвычайно короткие сроки для разработки ИТ-решения для отображения компенсации ценового предела, что не позволило в достаточной мере предварительно протестировать и проверить оформление счетов”, — пояснила ситуацию член правления Eesti Energia Агнес Роос.

Роос приносит извинения клиентам и подчеркивает, что клиентам по-прежнему ничего не нужно делать и не нужно связываться с Eesti Energia.

”Из-за ошибки некоторые клиенты заплатят за январь меньше, чем следует. Просим всех клиентов оплатить выставленные им счета. В ближайшее время мы определим клиентов, которым были выставлены ошибочные счета и скорректируем счета этих клиентов в следующем месяце, то есть — в начале марта. На данный момент мы оцениваем, что коррекция для большинства клиентов будет находиться в пределах 10 евро и не приведет к большим дополнительным расходам в следующем месяце”, — добавила Роос.