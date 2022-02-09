В январских счетах Eesti Energia были обнаружены ошибки в расчетах(14)
Eesti Energia приносит свои извинения клиентам, получившим счета за январь, в которых государственная компенсация за энергию была вычтена дважды. Предприятие исправит ошибку расчета при оформлении следующего счета.
”Детали произошедшего мы пока выясняем, но на данный момент мы установили, что государственная компенсация за электроэнергию в счетах за январь у некоторых клиентов была вычтена дважды: как из суммы без НСО, так и из суммы, включающей НСО. К сожалению, у продавцов электроэнергии были чрезвычайно короткие сроки для разработки ИТ-решения для отображения компенсации ценового предела, что не позволило в достаточной мере предварительно протестировать и проверить оформление счетов”, — пояснила ситуацию член правления Eesti Energia Агнес Роос.
Роос приносит извинения клиентам и подчеркивает, что клиентам по-прежнему ничего не нужно делать и не нужно связываться с Eesti Energia.
”Из-за ошибки некоторые клиенты заплатят за январь меньше, чем следует. Просим всех клиентов оплатить выставленные им счета. В ближайшее время мы определим клиентов, которым были выставлены ошибочные счета и скорректируем счета этих клиентов в следующем месяце, то есть — в начале марта. На данный момент мы оцениваем, что коррекция для большинства клиентов будет находиться в пределах 10 евро и не приведет к большим дополнительным расходам в следующем месяце”, — добавила Роос.