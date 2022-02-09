Банк объясняет: какой пенсионный фонд подходит для вашего возраста?(1)
В Эстонии почти 550 000 человек присоединились к пенсионным фондам второй ступени, но статистика показывает, что многие пенсионные вкладчики не знают, как правильно выбрать фонд, соответствующий их возрасту. Менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск, объясняет, как соотнести свой возраст и пенсионный фонд.
При формировании пенсии второй ступени следует придерживаться эмпирического правила: молодые люди могут рисковать больше, а пожилые — меньше. Однако, согласно статистике банка Luminor, каждый пятый человек, инвестирующий в пенсионный фонд второй ступени, делает это не в соответствии с рекомендуемым уровнем риска для своего возраста. "Каждый пенсионный фонд второй ступени имеет собственную инвестиционную стратегию, на основании которой активы фонда инвестируются в комбинацию различных классов активов, таких как акции, облигации и т. д. Выбирая неподходящий пенсионный фонд, который вкладывает слишком много или слишком мало средств в такой класс активов как акции, Вы рискуете получить инвестиционные показатели, которые не соответствуют ожиданиям", — говорит Кууск.
Поскольку молодым людям до выхода на пенсию ещё далеко, им рекомендуется выбирать фонды с более высоким профилем риска на протяжении большей части периода накопления. Такие фонды обычно инвестируют до 100% активов в акции, которые, как правило, более волатильны и поэтому могут предложить более высокую доходность в долгосрочной перспективе, но и риск также выше. Однако если молодые люди инвестируют слишком консервативно, они рискуют недоиспользовать весь свой инвестиционный потенциал, и весьма вероятно, что накопленные ими средства не будут защищены от инфляции, а ожидания достойной жизни на пенсии не оправдаются. Статистика Luminor показывает, что около 12% клиентов в возрасте до 55 лет выбрали фонд со слишком низкой долей акций.
Консервативное инвестирование целесообразно для пожилых людей, которые близки к пенсионному возрасту и чья инвестиционная стратегия должна включать сохранение накопленных активов. В то же время, некоторые пожилые люди чрезмерно склонны к риску, когда речь идёт о накоплении средств на пенсию. Это означает, что когда им нужно будет снять деньги, накопленные для выхода на пенсию, на рынке может произойти нежелательная спад, а инвестиционные показатели могут оказаться неудовлетворительными. Кууск говорит, что шесть из десяти человек в возрастной группе старше 60 лет выбирают слишком рискованные фонды второй ступени.
Luminor рекомендует следующие пенсионные фонды по возрастным группам:
- До 45 лет — Luminor A Pluss пенсионный фонд или Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс с долей акций до 100%.
- 45–55 лет — Luminor A пенсионный фонд с долей акций до 60%
- 55–60 лет — Сбалансированный Luminor B пенсионный фонд с долей акций до 30%
- Возраст 60 лет и старше — Консервативный Luminor С пенсионный фонд (10%-ная доля акций)
В Эстонии фонды второй ступени можно менять три раза в год: первый период замены — 01.12–31.03, второй — 01.04–31.07 и третий — 01.08–30.11. На основании заявок фонды обмениваются через месяц после окончания соответствующего периода. Заявления о переходе можно подать бесплатно через пенсионную среду вашего банка или за плату через веб-сайт Пенсионного центра.
На этой странице вы также можете сравнить уровни риска всех фондов второй ступени.