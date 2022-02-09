Банк объясняет: какой пенсионный фонд подходит для вашего возраста?

При формировании пенсии второй ступени следует придерживаться эмпирического правила: молодые люди могут рисковать больше, а пожилые — меньше. Однако, согласно статистике банка Luminor, каждый пятый человек, инвестирующий в пенсионный фонд второй ступени, делает это не в соответствии с рекомендуемым уровнем риска для своего возраста. "Каждый пенсионный фонд второй ступени имеет собственную инвестиционную стратегию, на основании которой активы фонда инвестируются в комбинацию различных классов активов, таких как акции, облигации и т. д. Выбирая неподходящий пенсионный фонд, который вкладывает слишком много или слишком мало средств в такой класс активов как акции, Вы рискуете получить инвестиционные показатели, которые не соответствуют ожиданиям", — говорит Кууск.

Поскольку молодым людям до выхода на пенсию ещё далеко, им рекомендуется выбирать фонды с более высоким профилем риска на протяжении большей части периода накопления. Такие фонды обычно инвестируют до 100% активов в акции, которые, как правило, более волатильны и поэтому могут предложить более высокую доходность в долгосрочной перспективе, но и риск также выше. Однако если молодые люди инвестируют слишком консервативно, они рискуют недоиспользовать весь свой инвестиционный потенциал, и весьма вероятно, что накопленные ими средства не будут защищены от инфляции, а ожидания достойной жизни на пенсии не оправдаются. Статистика Luminor показывает, что около 12% клиентов в возрасте до 55 лет выбрали фонд со слишком низкой долей акций.