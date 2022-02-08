Мужчина погибшей в аварии балерины: Светлана оставила дочь и двух наших маленьких сыновей. Тяжело

"Светлана ушла на месте аварии, ее не смогли спасти. Меня в машине не было, я узнал об этой трагедии первым через пару часов", - вспоминает он о произошедшем ровно неделю назад ДТП.

"В больницу увезли в тяжелом состоянии мать Светланы, которая в момент аварии была за рулем. К счастью, с мамой всё будет в порядке, потому что внутренние органы не пострадали, но выздоровление займет время", - сообщил Сандер.

Мужчине потребовалась неделя, чтобы осознать, что его любимая женщина и мать двух маленьких сыновей ушла навсегда.

"Светлана оставила совершеннолетнюю дочь и наших общих сыновей - двух и трех с половиной лет. В этом смысле у нас сейчас тяжелые времена. Я бы сейчас с удовольствием рассказал о ней, но должен немного собраться с мыслями", - ответил Сандер на просьбу рассказать о том, какой Светлана была женщиной, мамой и балериной.

Авария произошла 1 февраля в 09:03 на 173-м километре шоссе Таллинн — Нарва.

По данным полиции, следовавший в сторону Таллинна автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с фургоном Renault Mascott. Также с этими транспортными средствами столкнулись еще два автомобиля.

Находившаяся в автомобиле Chevrolet 40-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. В результате аварии серьезно пострадали водители автомобилей Renault и Chevrolet, которые были доставлены в больницу.

Для выяснения всех деталей аварии возбуждено уголовное дело.