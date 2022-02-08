Новости Эстонии
08.02.2022, 21:29

Мужчина погибшей в аварии балерины: Светлана оставила дочь и двух наших маленьких сыновей. Тяжело

 
Анна-Мария Вейдеманн-Макко
FOTO: RÜNNO LAANESOO

Сегодня стало известно, что на прошлой неделе в тяжелой аварии близ Тойла погибла балерина театра "Эстония" Светлана Данилова. Ее спутник жизни Сандер Лиме признался изданию Kroonika, что переживает сейчас тяжелое время.

"Светлана ушла на месте аварии, ее не смогли спасти. Меня в машине не было, я узнал об этой трагедии первым через пару часов", - вспоминает он о произошедшем ровно неделю назад ДТП.

"В больницу увезли в тяжелом состоянии мать Светланы, которая в момент аварии была за рулем. К счастью, с мамой всё будет в порядке, потому что внутренние органы не пострадали, но выздоровление займет время", - сообщил Сандер.

Мужчине потребовалась неделя, чтобы осознать, что его любимая женщина и мать двух маленьких сыновей ушла навсегда.

"Светлана оставила совершеннолетнюю дочь и наших общих сыновей - двух и трех с половиной лет. В этом смысле у нас сейчас тяжелые времена. Я бы сейчас с удовольствием рассказал о ней, но должен немного собраться с мыслями", - ответил Сандер на просьбу рассказать о том, какой Светлана была женщиной, мамой и балериной.

Авария произошла 1 февраля в 09:03 на 173-м километре шоссе Таллинн — Нарва.

По данным полиции, следовавший в сторону Таллинна автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с фургоном Renault Mascott. Также с этими транспортными средствами столкнулись еще два автомобиля.

Находившаяся в автомобиле Chevrolet 40-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. В результате аварии серьезно пострадали водители автомобилей Renault и Chevrolet, которые были доставлены в больницу.

Для выяснения всех деталей аварии возбуждено уголовное дело.

RusDelfi
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