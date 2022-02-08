Посол ФРГ в Эстонии: во время визита Шольца в Москву интересы стран Балтии будут учтены

По словам посла, Шольц основательно проконсультировался с главами правительств стран Балтии о том, с чем он поедет в Москву.

"Вот почему канцлер Шольц пригласил премьер-министров трех балтийских государств встретиться, чтобы узнать их перспективы, их взгляды и выслушать их предложения о том, как двигаться вперед в текущей ситуации. Наша цель — снизить напряженность", — сказала Хохманн.

Как уже сообщалось, премьер-министр Эстонии Кая Каллас вместе с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем и президентом Литвы Гитанасом Науседой встретятся с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 10 февраля в Берлине.

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