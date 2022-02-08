08.02.2022, 19:06
Эстонских любителей подледного лова приглашают на традиционные соревнования
Foto: Argo Ingver
В cледующую субботу, 19 февраля, лед Маардуского озера соберет десятки любителей подледной ловли рыбы, которые примут участие в традиционном соревновании ”Маардуский окунь”.
Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду.
В этом году победитель рыболовного соревнования получит подвесной мотор Tohatsu 3,5 лс. Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно. Разрешенные приспособления для ловли рыбы — секушка и мормышка.
Зарегистрироваться можно на месте. Всем участникам соревнования будет предложен горячий рыбный суп.
Программа
8.30-10.00 Сбор и регистрация — на парковке со стороны Петербургского шоссе
10.00 Открытие соревнований
10.00-13.00 Рыбалка
13.00-13.30 Взвешивание улова
14.00 Награждение победителей
Мероприятие организуют Маардуская горуправа и журнал ”Каластая”.