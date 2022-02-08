Эстонских любителей подледного лова приглашают на традиционные соревнования

Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду.

В этом году победитель рыболовного соревнования получит подвесной мотор Tohatsu 3,5 лс. Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно. Разрешенные приспособления для ловли рыбы — секушка и мормышка.

Зарегистрироваться можно на месте. Всем участникам соревнования будет предложен горячий рыбный суп.

Программа

8.30-10.00 Сбор и регистрация — на парковке со стороны Петербургского шоссе

10.00 Открытие соревнований

10.00-13.00 Рыбалка

13.00-13.30 Взвешивание улова

14.00 Награждение победителей

Мероприятие организуют Маардуская горуправа и журнал ”Каластая”.