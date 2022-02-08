В Таллинне убили мужчину. Подозреваемый задержан

По имеющимся сейчас данным, в ходе совместного употребления алкоголя возникла ссора, которая переросла в физический конфликт, в ходе которого был убит находившийся в компании 52-летний мужчина. В квартире также находились еще четверо мужчин, которых задержали на месте преступления и доставили для следственных действий в полицию.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, все находившиеся в квартире мужчине известны полиции и часть из них ранее наказывалась за разные нарушения закона. „На данный момент ведутся активные следственные действия, в ходе которых мы выясним все обстоятельства происшествия и причастность каждого из этих людей к конфликту", – добавил Варес.

Уголовное делопроизводство начали по статье об убийстве. „У подозреваемого мужчины есть действующее наказание за совершение насильственных преступлений, поэтому мы считаем высокой вероятность того, что он может совершить новые преступления. По этой причине прокуратура ходатайствует о взятии мужчины под сражу на время предварительного следствия", – сказала руководящая ведение уголовного делопроизводства прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила. Суд примет решение по ходатайству в среду.