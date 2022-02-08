ФОТО | Эстония и Германия подарят Украине полевой госпиталь

Германия вкладывает договором дарения в качестве пожертвования в совместный проект 5,3 миллиона евро на покупку полевого госпиталя.

Сил обороны Эстонии организует 13-дневное обучение инструкторов военной медицины Украины по использованию полевого госпиталя на поле боя, а строитель полевого госпиталя АО Semetron обеспечит техническое обучение.

”Украина сегодня сдерживает оборону на переднем крае, который отделяет Европу от военного конфликта с Россией, и нашим и Запада долгом и прямым интересом является всесторонне поддерживать Украину, чтобы Украина была в состоянии противостоять агрессору”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Эстония и Германия помогают Украине провести необходимую реформу военной медицины, чтобы поднять состояние медицины и привести возможности своей военной медицины в соответствие со стандартами НАТО”.

Министр обороны Лаанет добавил, что дарение полевого госпиталя вместе с нашим союзником Германией способствует укреплению союзнических отношений и является знаком хорошего сотрудничества.

”Этот полевой госпиталь представляет собой отличный пример слаженного сотрудничества между двумя близкими союзниками в поддержку партнера: благодаря финансированию со стороны Германии в размере 5,3 млн евро и эстонской продукции, Украина получит полевой госпиталь высшего класса. Это настоящее партнерство!”, — заявила посол Германии в Эстонии Христиане Хохманн.

”Российская Федерация продолжает свою политику агрессии, давления и политического шантажа, создавая угрозу не только для Украины, но и для государств Европы”, — признала заместитель министра обороны Украины Ханна Малиар. ”Цивилизованный мир может противостоять таким действиям, только объединившись и продемонстрировав общую позицию, осуждающую деятельность Российской Федерации”.