ФОТО | Эстония и Германия подарят Украине полевой госпиталь
Сегодня министр обороны Калле Лаанет и посол Германии в Эстонии Христиане Хохманн передали заместителю министра обороны Украины Ханне Малиар символические ключи от полевого госпиталя, который в качестве совместного эстонско-германского проекта будет создан за счет финансирования Германии. Фактическая передача госпиталя состоится не позднее марта.
Германия вкладывает договором дарения в качестве пожертвования в совместный проект 5,3 миллиона евро на покупку полевого госпиталя.
Сил обороны Эстонии организует 13-дневное обучение инструкторов военной медицины Украины по использованию полевого госпиталя на поле боя, а строитель полевого госпиталя АО Semetron обеспечит техническое обучение.
”Украина сегодня сдерживает оборону на переднем крае, который отделяет Европу от военного конфликта с Россией, и нашим и Запада долгом и прямым интересом является всесторонне поддерживать Украину, чтобы Украина была в состоянии противостоять агрессору”, — сказал министр обороны Калле Лаанет. ”Эстония и Германия помогают Украине провести необходимую реформу военной медицины, чтобы поднять состояние медицины и привести возможности своей военной медицины в соответствие со стандартами НАТО”.
Министр обороны Лаанет добавил, что дарение полевого госпиталя вместе с нашим союзником Германией способствует укреплению союзнических отношений и является знаком хорошего сотрудничества.
”Этот полевой госпиталь представляет собой отличный пример слаженного сотрудничества между двумя близкими союзниками в поддержку партнера: благодаря финансированию со стороны Германии в размере 5,3 млн евро и эстонской продукции, Украина получит полевой госпиталь высшего класса. Это настоящее партнерство!”, — заявила посол Германии в Эстонии Христиане Хохманн.
”Российская Федерация продолжает свою политику агрессии, давления и политического шантажа, создавая угрозу не только для Украины, но и для государств Европы”, — признала заместитель министра обороны Украины Ханна Малиар. ”Цивилизованный мир может противостоять таким действиям, только объединившись и продемонстрировав общую позицию, осуждающую деятельность Российской Федерации”.
”Несомненно, этот госпиталь значительно улучшит качество оказания неотложной помощи, в результате чего должно уменьшиться количество смертных случаев, риск осложнений и ускорится процесс выздоровления лиц, получивших повреждения и и раненых”, — добавил заместитель министра обороны Украины. ”Мы чрезвычайно благодарны нашим друзьям и партнерам за их неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины”.
В качестве совместного проекта Эстонии и Германии Украине будет подарен полевой госпиталь эстонской компании Semetron Role 2, который поможет совместно поддерживать увеличение медицинского потенциала вооруженных сил Украины.
Полевой госпиталь был разработан с учетом того, чтобы он подходил для климатических условий нашего региона (холодная зима и теплое лето), и его можно установить и упаковать небольшой командой. Полевой госпиталь не требует для перемещения команды логистики, а это могут сделать врачи, медсестры, парамедики и другие, работающие в госпитале специалисты.
Самым большим преимуществом полевого госпиталя среди аналогичных ему, является его большая маневренность. Его можно использовать на любой местности и в различных погодных условиях. Отдельный модуль можно установит и подготовить к использованию примерно за 20-30 минут.