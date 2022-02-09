Опыт: внезапная смерть матери взвалила на плечи дочери жилищный кредит
”Это произошло как гром среди ясного неба. Моя мама никогда не болела и вела очень скромную жизнь. У нее было оформлено страхование жизни, когда она взяла жилищный кредит, как и было рекомендовано. Я не знаю, какое внутреннее чувство заставило ее продолжать платить взносы по страхованию жизни во время болезни. И вот когда случилось непоправимое, я благодаря этому решению матери получила страховую компенсацию”, — рассказала Грете.
Дочь, потерявшая мать, для покрытия своих повседневных расходов не нуждалась в деньгах, полученных от страховой компании, так как она уже жила самостоятельной жизнью и работала. Но она получила в наследство жилищный кредит матери и квартиру, которую сложно было бы сохранить без страховых выплат из-за всех дополнительных затрат.
”Если бы я не получила пособие по страхованию жизни моей матери, мне пришлось бы продать квартиру. Но с этими деньгами я обрела уверенность в том, что если у меня будет более тяжелый месяц или что-то случится, то у меня есть резерв”, — пояснила она.
Случившееся заставило Грете поверить в пользу страхования жизни. Поскольку и сама она, и ее партнер ездят на велосипеде, они также оформили защиту на случай травмы, которой партнер уже неоднократно воспользовался.
”К сожалению, у него было несколько несчастных случаев, и поскольку он сам является собственным работодателем, все простои обходятся очень дорого. Страхование обеспечивает дополнительную поддержку и дает нам чувство безопасности”, — добавила Грете.
Жизнь вернуть невозможно, но можно получить деньги
По словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Элерийн Рейнман, большинство из нас в повседневной жизни не задумывается о потере дохода в результате смерти, нетрудоспособности или серьезной травмы.
”Хотя мы часто думаем, что мы здоровее, спортивнее и осторожнее, чем средний житель Эстонии, всегда существует риск несчастных случаев и болезней. Поэтому, особенно в семьях с детьми, важно подготовиться к таким ситуациям”, — сказала Рейнман.
Когда источник средств к существованию уменьшается или исчезает, затраты часто остаются прежними, но у семьи может не хватить сбережений, чтобы их покрыть. Согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank *, в настоящее время только 28 процентов жителей страны смогут в течение нескольких месяцев справиться с расходами благодаря своим сбережениям, если их основной семейный доход прекратится. У 17 % людей сбережений нет вообще.
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По словам Рейнман, никто, очевидно, не хочет, чтобы дети или оставшийся в одиночестве родитель, воспитывающий детей, несли тяжелые финансовые обязательства. ”В случае потери дохода семья может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по кредиту, но страхование жизни может покрыть сумму кредита. Таким образом, страхование жизни вселяет в семью уверенность в том, что в случае потери дохода не придется беспокоиться о дополнительных расходах”, — сказала Рейнман.
* Опрос был проведен по заказу Swedbank исследовательским центром SKDS в странах Балтии в 2019 году. В Эстонии было опрошено 1011 человек в возрасте от 19 до 74 лет.
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