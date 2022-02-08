В Эстонии неквалифицированным трудом занимаются в три раза больше людей с высшим образованием, чем в среднем по ЕС

”По мнению учащихся, высшее образование Эстонии должно решить три ключевых вопроса. Во-первых, число отчисленных студентов очень высокое. Во-вторых, мало кто может сосредоточиться только на учебе. В-третьих, многие из получивших высшее образование находят себе применение на должностях, требующих более низкого уровня образования”, — сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане.

В 2020 году показатели Эстонии по доле населения в возрасте 25–34 лет с высшим образованием (41,3 %) были ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (45,6 %). Но при этом Эстония показала лучший результат, чем Австрия, Германия, Италия и большинство стран Центральной и Восточной Европы. ”В то же время, доля отчисленных студентов — 33 % на бакалавриате — значительно выше, чем по странам ОЭСР. На втором году учебу бросает лишь 11 %. Это говорит о том, что университеты умеют выбирать студентов и поддерживать их на начальной фазе обучения”, — сказал Варблане.

Во время учебы в 2018–2020 гг. регулярно работали больше половины студентов. Полностью посвятить себя учебе могли менее трети. ”Эстонские студенты считают себя скорее работниками, чем учащимися, гораздо чаще, чем в других странах Европы, — сказал Варблане. — Они работают, чтобы покрыть расходы на проживание, но важно также и более ранее получение опыта работы, так как это все больше ценится на рынке труда. В то же время, каждый третий студент отмечает, что испытывает трудности с учебой из-за необходимости работать. Такое мнение звучит в три раза чаще, чем в среднем по Европе”.

В Эстонии простые работы также выполняет значительно больше людей с высшим образованием, чем в среднем по Европейскому союзу. ”Причиной тому может быть и тот факт, что образование получено много лет тому назад. Знания и навыки людей со средне-специальным и техническим образованием устарели, они не могут найти себе применение по специальности”, — сказал Уку Варблане.