Все больше молодых людей становятся посредниками при обращении ”черных денег”

”В такие схемы вовлекаются главным образом люди двадцатилетнего возраста, которые зачастую понимают, чем именно они занимаются. В то же время, обычно такие люди даже не представляют, насколько серьезные наказания могут их ожидать, — объяснил руководитель отдела по отмыванию денег банка Citadele Виктор Ткаченко. — Молодежь привлекает надежда быстро заработать ”легкие” деньги. К сожалению, незнание не спасает от последствий и ответственности за уже сделанное. Завербованным преступниками ”денежным мулам” просто требуется перевести деньги со своего банковского счета на следующий, или же снять их со счета и передать дальше в виде наличных. Однако в глазах закона это является содействием преступлению”.

В последнее время в Эстонии ежегодно возбуждали в среднем 40 уголовных дел, в которых люди содействовали перемещению и сокрытию денег, полученных преступным путем. Полиция активно занимается поимкой ”денежных мулов” и их привлечением к ответственности, однако данная проблема скорее усугубилась в связи со все большим распространением схем мошенничества с использованием Интернета, телефона, банка и других каналов, полученный посредством которых доход необходимо быстро ”отмыть”.

Ткаченко отметил, что молодые люди получают выглядящие невероятно выгодными предложения о заработке как от знакомых, так и от чужих людей, в результате чего добровольно предоставляют свой банковский счет преступникам и соглашаются принять полученные мошенническим путем деньги: ”Распознать таких молодых людей достаточно просто, так как у многих из них еще нет стабильного дохода, однако имеется сильная заинтересованность в заработке денег, не прилагая для этого никаких усилий”.