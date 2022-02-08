Все больше молодых людей становятся посредниками при обращении ”черных денег”
В мире финансового мошенничества набирает обороты новый тренд. За последний год в странах Балтии увеличилось количество молодых людей 20–25 лет, которые как сознательно, так и неосознанно начали участвовать в различных схемах по отмыванию денег в качестве так называемых ”денежных мулов” — то есть способствовать перемещению денег, полученных преступным путем.
”В такие схемы вовлекаются главным образом люди двадцатилетнего возраста, которые зачастую понимают, чем именно они занимаются. В то же время, обычно такие люди даже не представляют, насколько серьезные наказания могут их ожидать, — объяснил руководитель отдела по отмыванию денег банка Citadele Виктор Ткаченко. — Молодежь привлекает надежда быстро заработать ”легкие” деньги. К сожалению, незнание не спасает от последствий и ответственности за уже сделанное. Завербованным преступниками ”денежным мулам” просто требуется перевести деньги со своего банковского счета на следующий, или же снять их со счета и передать дальше в виде наличных. Однако в глазах закона это является содействием преступлению”.
В последнее время в Эстонии ежегодно возбуждали в среднем 40 уголовных дел, в которых люди содействовали перемещению и сокрытию денег, полученных преступным путем. Полиция активно занимается поимкой ”денежных мулов” и их привлечением к ответственности, однако данная проблема скорее усугубилась в связи со все большим распространением схем мошенничества с использованием Интернета, телефона, банка и других каналов, полученный посредством которых доход необходимо быстро ”отмыть”.
Ткаченко отметил, что молодые люди получают выглядящие невероятно выгодными предложения о заработке как от знакомых, так и от чужих людей, в результате чего добровольно предоставляют свой банковский счет преступникам и соглашаются принять полученные мошенническим путем деньги: ”Распознать таких молодых людей достаточно просто, так как у многих из них еще нет стабильного дохода, однако имеется сильная заинтересованность в заработке денег, не прилагая для этого никаких усилий”.
”С такими финансовыми схемами связаны главным образом молодые люди, однако мошенники привлекают и другие общественные группы, например, социально малообеспеченных или испытывающих финансовые затруднения людей, бездомных, недавно иммигрировавших в страну, безработных и т.д. Кроме того, мы видим, что способствующие перемещению ”черных денег” люди порой и сами становятся жертвой в прямом смысле этого слова. Например, бывали случаи, когда люди передавали контроль над своим счетом преступникам, которые затем брали от имени собственника счета кредиты. Соответственно, в результате этого кредитная история такого пособника мошенников будет оставаться испорченной долгое время”, — добавил Ткаченко.
Наиболее распространенные методы вербовки денежных мулов:
- Спам или общение в социальных медиа, в которых обещается простая возможность заработать деньги;
- Реклама, в которой иностранные предприятия ищут ”местных жителей/чиновников” в качестве своих работников;
- Предложения о работе, предлагающие много денег ни за что или за совсем небольшую работу, зачастую не требуя наличия образования или предыдущего опыта;
- Не описаны трудовые обязанности, кроме возможности использования банковского счета;
- Все трудовые отношения и сделки производятся в сети;
- Связанный с предложением адрес электронной почты зарегистрирован у публичного поставщика услуги, например, в Gmail, Hotmail, Yahoo;
- Странно сформулированные предложения и опечатки.
Ответственность возлагается на собственника счета
Руководитель отдела по отмыванию денег банка Citadele Виктор Ткаченко подчеркнул, что открытие счета или учреждение от своего имени предприятия, осуществленное по требованию какого-либо третьего лица, а также последующая передача управления счетом или предприятием третьему лицу является преступлением.
По словам Ткаченко, производить банковские переводы, платежи картой или снятие наличных денег по требованию третьего лица ни в коем случае нельзя. ”Даже если вы являетесь знакомыми или друзьями, в случае совершения преступления ответственность возлагается на собственника счета. Каждую сделку необходимо оценивать на основании ее содержания и экономической целесообразности — почему родственник или друг не может перевести себе деньги сам, и почему он согласен платить за каждую сделку плату за посредничество”, — отметил Ткаченко.
Как умышленное, так и неумышленное участие в таких сделках является незаконным и приводит к уголовной ответственности. То, насколько малой была денежная сумма или как быстро деньги были переведены со счета ”денежного мула”, не играет никакой роли. В Эстонии отмывание денег наказывается денежным наказанием или тюремным заключением на срок до пяти лет, а при наличии отягчающих обстоятельств может быть применено наказание тюремным заключением на срок от двух до десяти лет. В случае получения сомнительного предложения о нем нужно немедленно сообщить полиции.