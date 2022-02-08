ПОДКАСТ | Увы, Эстонии не хватает спортсменов и требовательности

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Эстонская надежда на олимпийские медали Келли Сильдару провалилась в дисциплине биг-эйр и не прошла в финал турнира. "Это не основной стиль для эстонки, все-таки она сильна в слоупстайле и суперпайпе или ски-хафпайпе. Она еще себя покажет", — сказал ведущий Виталий Бесчастный. Рано утром в воскресенье, в 4 утра, будет женская квалификация в слоупстайле, где будет участвовать Сильдару. Финал в понедельник, в 4 утра. Смотрите расписание.

"Она единственная надежда на медаль, особенно при отсутствии двоеборца Кристьяна Ильвеса, который заболел коронавирусом, — продолжил главред Андрей Шумаков. — Проблема в том, что правила в экстремальных видах были изменены. Еще в Сочи в зачет шла лучшая попытка. Сейчас идет сумма трех попыток. Мне кажется, это выбило из колеи многих экстремалов, они часто собираются на одну попытку, чтобы максимально рискнуть. Лучшая попытка Сильдару была хорошей, она была четвертой, а нужно было попасть в топ-12".

Cборная России завоевала впервые за 54 года золото в прыжках с трамплина. "Четыре команды получили штрафы за неправильные костюмы, поэтому Россия поднялась на первое место. Я не понимаю, как это получилось.

В прыжках с трамплина есть регламент, насколько костюм должен отставать от тела. Это важно, иначе получится дополнительная парусность. Он не должен быть сильно в обтяжку и не должен раздуваться. Костюм должен отставать от тела на 1-3 сантиметра. Мне интересно, а судьи не видели этого в личных соревнованиях? Скорее всего, костюмы были те же. Я думаю, у прыгунов ограниченное количество комбинезонов", — сказал Шумаков.

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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