РАСПИСАНИЕ | Когда смотреть выступление эстонских спортсменов на Олимпиаде в Пекине
Зимние Олимпийские игры в Пекине официально откроются 4 февраля. Эстонские спортсмены стартуют уже на следующий день. Смотрите расписание, в какие дни и во сколько выступят наши спортсмены в Пекине.
Суббота, 5 февраля:
08.20 Прыжки с трамплина среди мужчин, нормальный трамплин. Квалификация (Артти Айгро, Кевин Мальцев)
09.45 Лыжные гонки среди женщин, скиатлон 7,5 + 7,5 км (Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес)
11.00 Биатлон, смешанная эстафета 4x6 км (состав сборной Эстонии неизвестен)
Воскресенье, 6 февраля:
09.00 Лыжные гонки среди мужчин. Скиатлон 15 + 15 км (Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма)
15.00 Прыжки с трамплина среди мужчин, нормальный трамплин. Финал (Артти Айгро и Кевин Мальцев, если выйдут в финал)
Понедельник, 7 февраля:
03.30 Фристайл среди женщин. Биг-эйр, квалификация (Келли Силдару)
04.15 Горнолыжный спорт, женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка (Кейтлин Вестерстейн)
11.00 Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Регина Оя, возможно, Сьюзан Кюльм (Кюльм находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, ее участие под вопросом).
Вторник, 8 февраля:
3.15 Фигурное катание среди мужчин. Короткая программа (Александр Селевко)
4.00 Фристайл среди женщин.Биг-Эйр среди, финал (Келли Силдару, если выйдет в финал)
10.00 Лыжные гонки. Спринт свободным стилем. Квалификация (Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес, Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма)
10.30 Биатлон. Мужчины в индивидуальной гонке 20 км (Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель)
Среда, 9 февраля:
04.15 Горнолыжный спорт. Женщины слалом. 1-я попытка (Кейтлин Вестерстейн)
10.00 Мужское лыжное двоеборье. Первый этап. Прыжки с трамплина (нормальный трамплин). Соревновательный раунд (Кристьян Ильвес)
13.00 Мужское лыжное двоеборье. Второй этап, гонка 10 км (Кристьян Ильвес)
Четверг, 10 февраля:
03.30 Мужское фигурное катание, произвольная программа (Александр Селевко, если пройдет в произвольную программу)
09.00 Лыжные гонки, 10 км классическим стилем, женщины (Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес)
Пятница, 11 февраля:
09:00 Лыжные гонки,15 км, мужчины (Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма)
11:00 Биатлон, спринт 7,5 км, женщины (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Регина Оя, возможно, Сьюзан Кюльм)
13.00 Прыжки с трамплина среди мужчин (большой трамплин), квалификация (Артти Айгро, Кевин Мальцев)
Суббота, 12 февраля:
09.30 Лыжные гонки среди женщин, эстафета 4 х 5 км (Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес)
10.00 Конькобежный спорт среди мужчин, 500 м (Мартен Лийв)
11.00 Биатлон среди мужчин, спринт на дистанции 10 км (Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна)
15.00 Прыжки с трамплина среди мужчин (большой трамплин), финал (Артти Айгро?, Кевин Мальцев?)
Воскресенье, 13 февраля:
04.00 Лыжный фристайл среди женщин. Слоупстайл, квалификация (Келли Сильдару)
04.15 Горнолыжный спорт среди мужчин. Гигантский слалом, 1-я попытка (Тормис Лайне)
09.00 Лыжные гонки среди мужчин, эстафета 4 х 10 км (Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма)
11.00 Биатлон. Женская гонка преследования 10 км (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм - в случае успешного выступления в спринте)
12.45 Биатлон. Мужская гонка преследования 12.5 км (Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Ранкель - в случае успешного выступления в спринте)
Понедельник, 14 февраля:
03.30 Фристайл. Женский финал в слоупстайле (Келли Сильдару)
10.00 Лыжное двоеборье среди мужчин, первый этап. Прыжки с большого трамплина (Кристьян Ильвес)
Вторник, 15 февраля:
11.00 Биатлон среди мужчин, эстафета 4 х 7,5 км (Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель, Рене Цахкна)
12.00 Фигурное катание среди женщин, короткая программа (Эва-Лотта Кийбус)
13.00 Лыжное двоеборье среди мужчин, второй этап. Гонка 10 км (Кристьян Ильвес)
Среда, 16 февраля:
04.15 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск среди мужчин, слалом, 1-я попытка (Тормис Лайне)
09:45 Биатлон, женская эстафета 4 х 7,5 км (Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм, Туули Томингас)
11.00 Лыжные гонки среди женщин и мужчин, командный спринт. Классический стиль (состав пока не известен)
Четверг, 17 февраля:
03.30 Лыжный фристайл среди женщин. Ски-хафпайп, квалификация (Келли Сильдару)
12.00 Фигурное катание среди женщин в произвольной (Эва-Лотта Кийбус, в случае успешного выступления в короткой программе)
Пятница, 18 февраля:
03.30 Лыжный фристайл среди женщин. Ски-хафпайп, финал (Келли Сильдару?)
10.30 Конькобежный спорт, мужчины, 1000 м (Мартен Лийв)
11.00 Биатлон среди мужчин, Масс-старт 15 км (Рене Цахкна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель - в случае успешного выступления на предыдущих дистанциях)
Суббота, 19 февраля:
10.00 Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, свободным стилем, мужчины (Алвар Йоханнес Алев, Хенри Роос, Марко Килп, Мартин Химма)
11.00 Биатлон, масс-старт 12,5 км, женщины (Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Регина Оя, Сьюзан Кюльм - в случае успешного выступления на предыдущих дистанциях)
Воскресенье, 20 февраля:
08.30 Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, свободным стилем, женщины (Авели Уусталу, Кайди Каазику, Кейди Каазику, Мариэль Мерли Пуллес)