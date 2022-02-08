Правительство ослабило ограничения для мероприятий на свежем воздухе

Как сообщил в Facebook министр культуры Тийт Терик, начиная с 14 февраля упраздняется требование о предъявлении сертификата безопасности для участия в мероприятиях на открытом воздухе.

Терик сообщил, что на прошлой неделе попросил научный совет высказать мнение относительно упразднения требования о ковид-паспортах для занятия спортом на открытом воздухе. ”После обсуждения научный совет согласился с предложением, на основании чего мы в правительство приняли принципиальное решение об упразднении требования с 14 февраля. Это означает, что начиная с Дня друзей для участия в проходящих на открытом воздухе мероприятиях не надо предъявлять паспорт вакцинации”, — написал министр.

Премьер-министр Кая Каллас добавила в социальных сетях, что правительство придерживается принципа: меры контроля действуют ровно столько, сколько существует необходимость, и их ослабление производится исходя из научных данных. ”Хочу сказать всем, что, безусловно, на улице следует продолжать вести себя осторожно, сохранять дистанцию и по возможности носить маску, поскольку омикрон крайне заразен”, — сказала она.

Точные условия, при которых упраздняется требование о ковид-сертификате, правительство обнародует своим распоряжением в четверг.

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