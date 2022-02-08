Урмас Суле: с отменой ПЦР-тестирования мы не сможем выявлять всех зараженных. Возможность четвертой дозы обсуждается

Из положительного, по его словам, можно отметить, что, по сравнению с предыдущими волнами, потребность в интенсивной терапии остается относительно скромной. При этом более молодых пациентов в больницах больше, чем раньше. Средний возврат составляет 65 лет против 69 прошлой весной.

Что касается возможного упразднения ковид-паспортов с 21 февраля, то, по оценке Суле, это маловероятно. ”Мы все надеемся, что можно будет двигаться в положительном направлении, то таких знаков не очень много”, — сказал он.

С изменением тактики тестирования изменится и статистика, которая по-прежнему будет отражать именно результаты ПЦР-тестирования. По словам Суле, мы имеем дело с изменением сути коронавирусного кризиса. ”Полгода назад мы и не могли представить, что когда-нибудь увидим такие цифры”, — сказал он и отметил, что при такой высокой заболеваемости и приходится действовать выборочно. ”Общая логика борьбы против инфекционных заболеваний как раз и исходит из того, что мы не можем выявить всех потенциальных и реально зараженных, но должны принимать меры, чтобы распространение было максимально низким”.

По словам Суле, для многих вакцинированных людей болезнь стала дополнительной защитой, то есть, образно говоря, четвертой дозой. Что касается необходимости реальной четвертой дозы вакцины, то, по словам эксперта, дискуссия по этому вопросу ведется. ”Сейчас я не могу сказать, куда это приведет, но возможность четвертой прививки обсуждается, в некоторых странах есть примеры, где их уже делают”.

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