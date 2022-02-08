Нынешняя зима в Таллинне может стать рекордной по количеству вывезенного снега

”Нынешняя зима с самого начала была необычайно снежной, поэтому вывоз снега начался еще декабре и непрерывно продолжается по сей день, — сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. — Активный вывоз снега важен прежде всего для того, чтобы снег не скапливался на тротуарах и улицы были проходимыми. В случае интенсивных снегопадов снежные завалы могут создавать на дорогах опасные ситуации, ограничивая видимость и пространство. К тому же уборка снега помогает снизить опасность возникновения скользкой поверхности при температурных колебаниях в районе нуля градусов. Объем весенней уборки также будет меньше, чем если бы собранный снег остался в городском пространстве”.

С конца декабря и по сегодняшний день было вывезено свыше 451 180 кубометров, то есть более 30 070 грузовиков снега. По словам вице-мэра, нынешнюю зиму можно сравнить с зимой 2011 года, когда к концу сезона из города было вывезено свыше 620 000 кубометров снега.

”Тем не менее, учитывая, что большая часть февраля еще впереди, а снегопады могут продолжиться и в марте, мы, вероятно, движемся к новому рекорду, — добавил Свет. — В распоряжении города восемь площадок для складирования снега, две из них уже почти заполнены, однако до конца зимы резерва все же хватит — у нас есть пара запасных мест”.

На протяжении прошлой зимы, которая также была снежной, с дорог и улиц города было вывезено свыше 320 900 кубических метров, или 21 400 грузовиков снега.

В 2021/22 сезоне город израсходовал на вывоз снега около 2,6 млн евро.

О проблемах, вызванных погодными условиями, можно сообщать в Таллиннский департамент муниципальной полиции по телефону 14410 или по электронной почте kommunaal@tallinnlv.ee.