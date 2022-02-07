В кустах найдено тело 19-летнего молодого человека(7)
Сегодня утром в 8.04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Пайде на улице Пыллу в зеленой зоне за Пярнуским домом музыки и театра лежит молодой человек.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть человека.
Как уточнила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, речь идет о 19-летнем молодом человеке. Внешних признаков насилия на трупе не обнаружено.
Предварительный осмотр тела не дал оснований заподозрить, что имело место преступление.
Причину смерти (могли ли ею быть в том числе переохлаждение, расстройство здоровья или какой-то несчастный случай) выяснит вскрытие.
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