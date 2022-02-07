Умер на посту. Президент наградил спасателя-добровольца Мадиса Миллинга орденом посмертно

Лейтенант Мадис Миллинг являлся членом Кайтселийта с 1990 года, участвовал во время попытки госпереворота в августе 1991 года в защите зданий Эстонского телевидения и радио, позже избрался в Рийгикогу XIII и XIV созывов, а также в волостной собрание Сауэ.

"За всё хорошее, что дал Эстонии Мадис Миллинг, прежде всего будучи членом Кайтселийта, спасателем-добровольцем и политиком", — сказал Карис, подписав указ о награждении.

"Те, кто служат на передовой безопасности Эстонии, ежедневно нуждаются в нашей поддержке и внимании. Работа, которую они делают, достойна уважения", — отметил Карис.

Как мы уже сообщали, Миллинг скончался во время выезда на тушение пожара в волости Саку.

В ночь на 3 февраля он первым прибыл на место пожара и начал спасательные действия. Во время спасательных работ он упал. Находившаяся на месте скорая пыталась его реанимировать, но безуспешно.

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