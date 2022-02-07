Правительство намерено изменить систему зарплат полицейских. Появится возможность оплачивать работу их помощников

Председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон отметил, что это — один из важных для сферы законопроектов. ”Одна из наиболее важных поправок в законопроекте предполагает ввести должность кризисного помощника полицейского. Это означает, что в случае чрезвычайного происшествия помощник полицейского, прошедший специальное обучение, вместо исполнения своих привычных обязанностей может помогать в решении кризисной ситуации и в это время получать от государства свою среднюю зарплату. С теми же целями можно будет задействовать и Кайтселийт. Так мы можем быть уверенными, что у Департамента полиции и пограничной охраны будет необходимый резерв добровольцев для решения кризисной ситуации, — сказал Юргенсон. — Также законопроект создаст возможность перевести полицейского служащего на суммированное время работы, чтобы и его можно было задействовать вне обычного рабочего времени в случае кризиса”.

Заместитель председателя комиссии Хельо Пикхоф сказала, что поправки также коснутся расчета зарплат и пенсий полицейских и спасателей. ”Согласно законопроекту, спасатель по решению врачебной комиссии сможет получать предпенсионное пособие за пять лет до достижения государственного пенсионного возраста. Согласно действующему праву, срок может быть сдвинут только на три года. Также законопроект создаст для спасателей гарантии, что увеличенная пенсия по старости и предпенсионное пособие будут выплачиваться им и после 2023 года, — сказала Пикхоф. — Помимо этого, будет изменена система зарплат полицейских и сделан переход на принципы расчета зарплат, зафиксированные в Законе о публичной службе. Зарплата полицейских состоит из разных компонентов, но законопроект включит их в основную заработную плату. Для расчета пенсий будет взята общая зарплата. Это обеспечит равное обращение для полицейских и других служащих специальных служб при назначении пенсии”.