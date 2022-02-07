ФОТО | Цены на автозаправках установили очередной рекорд

В минувший четверг мы сообщали о том, что цены на бензин на автозаправках Эстонии повысились до рекордного уровня: бензин "95" - до 1,659 евро за литр; бензин "98" - до 1,709 евро за литр.

Сегодня произошло новое повышение: бензин марки "95" подорожал до 1,679 евро за литр, а бензин марки "98" — до 1,729 за литр.

По мнению экспертов, в условиях повышения на мировом рынке цен на нефть не стоит ожидать, что топливо на заправках в ближайшие недели подешевеет.