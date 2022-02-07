Перепись населения по телефону: о чем переписчики спрашивают, а о чем — нет?
Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила пояснила, что при подборе переписчиков предпочтение отдавалось кандидатам, имеющим соответствующий опыт. ”Помимо этого все переписчики прошли основательное обучение, в ходе которого помимо других тем уделялось внимание конфиденциальности личных данных”, — сообщила Осила.
Случайная выборка переписи населения базируется на адресах. ”Переписчики переписывают проживающих по данным адресам людей в том случае, если хотя бы один из жителей адреса не заполнил электронную анкету. Переписчик в первую очередь связывается с ними по телефону. Для этого используются имеющиеся в регистре народонаселения телефонные номера зарегистрированных по данным адресам людей”, — пояснила Осила.
Она добавила, что переписчик может позвонить жителю адреса из выборки и в том случае, когда человек уже заполнил электронную анкету. ”Это происходит, когда кто-то из жителей данного адреса не заполнил анкету. В таком случае переписчик связывается с жителями данного адреса и проверяет, у кого анкета заполнена. Заполнивших анкету повторно переписывать не будут, но попросят помочь связаться с другими жителями данного адреса, чтобы переписать можно было каждого”, — добавила Лийна Осила.
Делая звонок, переписчик представляется и сообщает о цели звонка, после чего спрашивает имя и адрес проживания ответившего. Если человек подтверждает, что его постоянным местом жительства является адрес из выборки, а анкету в интернете он не заполнил, переписчик предлагает ему пройти телефонное интервью или договаривается о более подходящем для опроса времени.
В ходе интервью переписчик прежде всего уточняет количество проживающих по этому адресу, их имена и даты рождения или личные коды. ”Мы предпочитаем личный код, поскольку это уникальная комбинация и позволяет легко идентифицировать человека. Личный код также нужен для того, чтобы проверить, заполнена ли анкета по интернету, чтобы человека не пришлось опрашивать повторно”, — пояснила Осила.
Руководитель проекта добавила, что согласно руководству Инспекции по защите данных по использованию личного кода, личный код относится к числу обычных личных данных. ”Ограничений на использование персонального кода не больше, чем, например, на имя или дату рождения. Поэтому люди не должны бояться сообщать свой личный код переписчику”, — заверила Лийна Осила.
Все собранные в ходе переписи данные строго защищены в соответствии как с Законом о защите личных данных, так и с Законом о государственной статистике. ”Данные, предоставляемые Департаменту статистики, сразу же после сбора становятся анонимными, то есть из них удаляются имена и личные коды. Поэтому полученные в ходе опроса ответы невозможно связать с каким-либо конкретным человеком”, — подчеркнула Осила.
Данные, предоставленные Департаменту статистики, используются исключительно в статистических и научных целях и публикуются в обобщенном, а не персонализированном виде. Также обеспечивается анонимность чувствительных данных. Департамент статистики не передает собранные данные третьим сторонам.
Если у человека, получившего звонок от переписчика, все же возникнут сомнения, он может позвонить в службу поддержки Департамента статистики по номеру 625 9300, чтобы по имени и идентификационному номеру трудового удостоверения проверить подлинность переписчика. Это можно сделать также и на сайте Департамента статистики.