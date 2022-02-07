Перепись населения по телефону: о чем переписчики спрашивают, а о чем — нет?

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила пояснила, что при подборе переписчиков предпочтение отдавалось кандидатам, имеющим соответствующий опыт. ”Помимо этого все переписчики прошли основательное обучение, в ходе которого помимо других тем уделялось внимание конфиденциальности личных данных”, — сообщила Осила.

Случайная выборка переписи населения базируется на адресах. ”Переписчики переписывают проживающих по данным адресам людей в том случае, если хотя бы один из жителей адреса не заполнил электронную анкету. Переписчик в первую очередь связывается с ними по телефону. Для этого используются имеющиеся в регистре народонаселения телефонные номера зарегистрированных по данным адресам людей”, — пояснила Осила.

Она добавила, что переписчик может позвонить жителю адреса из выборки и в том случае, когда человек уже заполнил электронную анкету. ”Это происходит, когда кто-то из жителей данного адреса не заполнил анкету. В таком случае переписчик связывается с жителями данного адреса и проверяет, у кого анкета заполнена. Заполнивших анкету повторно переписывать не будут, но попросят помочь связаться с другими жителями данного адреса, чтобы переписать можно было каждого”, — добавила Лийна Осила.

Делая звонок, переписчик представляется и сообщает о цели звонка, после чего спрашивает имя и адрес проживания ответившего. Если человек подтверждает, что его постоянным местом жительства является адрес из выборки, а анкету в интернете он не заполнил, переписчик предлагает ему пройти телефонное интервью или договаривается о более подходящем для опроса времени.

В ходе интервью переписчик прежде всего уточняет количество проживающих по этому адресу, их имена и даты рождения или личные коды. ”Мы предпочитаем личный код, поскольку это уникальная комбинация и позволяет легко идентифицировать человека. Личный код также нужен для того, чтобы проверить, заполнена ли анкета по интернету, чтобы человека не пришлось опрашивать повторно”, — пояснила Осила.