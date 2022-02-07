В Маарду пройдет пикет против увеличения зарплаты мэру и роста стоимости мест в детсадах

”После того, как депутаты-центристы приняли решение о резком повышении зарплаты своему однопартийцу-мэру, ко мне поступили десятки обращений от возмущённых жителей Маарду. Дело в том, что Маарду входит в число одних из беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета, поэтому от мэра ожидают, в первую очередь, решения проблем с адресной социальной поддержкой горожан. Это особенно актуально на фоне рекордного роста коммунальных расходов населения и предпринимателей. Но жители города обратившиеся в мэрию за компенсацией, получают лишь подачки в размере 15-25 евро", - прокомментировал предстоящую акцию лидер избирательного союза ”Голос Маарду”, депутат горсобрания Николай Дегтяренко.

”Мэрские депутаты вместо помощи людям решили поддержать Архипова и при этом повысили плату за содержание детей в детских садах нашего города. Получается, что родители этих детей будут финансировать и рост зарплаты мэру! С этим мы, депутаты от оппозиции, никогда не согласимся. Мы защищаем интересы жителей города, а не чиновников. Чтобы голос народа был услышан в городской управе, мы намерены провести акцию протеста!” — отметил Николай Дегтяренко.

Как ранее сообщали СМИ, основная ставка зарплаты мэра Маарду увеличилась на 24,5 % с 3140 евро до 3900 евро. Мэру также сохранили ежемесячную доплату в размере 20% от основного оклада, таким образом зарплата Владимира Архипова с 1 февраля составляет 4680 евро в месяц.

В пикете примут участие жители города, активисты избирательного союза ”Голос Маарду” и избранные депутаты Маардуского Горсобрания.