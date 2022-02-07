Пострадавшая в столкновении автобуса и легковушки в Мустамяэ женщина скончалась

В ночь на воскресенье, 30 января, в 00.26 случилась авария в Таллинне на Эхитаяте теэ. Автобус MAN, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Volkswagen, ехавшим навстречу автобусу по той же полосе движения. За рулем легковушки был 39-летний мужчина.

Водитель Volkswagen и его пассажирка (51-летняя женщина), были доставлены в больницу. Последняя скончалась в больнице в пятницу.

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