07.02.2022, 13:36
Пострадавшая в столкновении автобуса и легковушки в Мустамяэ женщина скончалась
В минувшую пятницу скончалась пассажирка Volkswagen, который в ночь на 30 января столкнулся с автобусом в столичном районе Мустамяэ.
В ночь на воскресенье, 30 января, в 00.26 случилась авария в Таллинне на Эхитаяте теэ. Автобус MAN, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Volkswagen, ехавшим навстречу автобусу по той же полосе движения. За рулем легковушки был 39-летний мужчина.
Водитель Volkswagen и его пассажирка (51-летняя женщина), были доставлены в больницу. Последняя скончалась в больнице в пятницу.
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