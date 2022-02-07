Каллас в беседе с Макроном: НАТО сделало России предложения для диалога, теперь мы ждем ее ответа

”Несмотря на интенсивную дипломатию мы не видим признаков появления у России желания снизить военною напряженность. Напротив, стягивание войск вокруг Украины продолжается, российские войска и снаряжение теперь находятся и в Беларуси”, — сказала премьер-министр Кая Каллас в беседе с Макроном.

Премьер-министр подтвердила, что Эстония разделает принципиальную позицию Франции — мы одинаково понимаем опасность ситуации. ”Мы солидарны с Украиной и ищем возможности поддержать ее перед лицом расширяющейся агрессии. Россия должна предпринять конкретные шаги для снижения напряжения. Украина, Франция, Германия и Россия вновь собрались в нормандском формате — это важно, чтобы путем дипломатического давления заставить Россию отказаться от угроз войной. Надеемся увидеть прогресс в выполнении минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении”, — сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что НАТО отреагировало скоординированно и отклонило ультимативные требования России. ”Как за закрытыми дверями, так и на публичной арене мы видим, как Россия пытается расколоть страны НАТО и их партнеров, ввести в заблуждение и сбить с толку нас и наше общество. Но мы не попадемся в эту ловушку — мы продолжим тесное общение и взаимные консультации. НАТО сделало России предложения для диалога, теперь мы ждем ответа на эти предложения”, — сказала она.

Дипломатия и военное сдерживание, по словам премьер-министра, являюся частью единого подхода и должны применяться параллельно. ”Политика сдерживания НАТО должна укрепляться в быстром темпе. Хорошо, что в этом направлении планируются важные шаги. Я поблагоарила Францию за готовность укреплять восточное крыло НАТО и стать ведущей страной НАТО в Румынии”, — сказала Кая Каллас.

Премьер-министр добавила, что мы готовы и к тому, что Кремль откажется от диалога и выберет путь военной эскалации. ”Европейский союз и США подготовили масштабный пакет санкций, который мы готовы быстро применить”, — отметила Каллас.