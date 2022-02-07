Истребители союзников продолжат тренировки над Эстонией

Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в будние дни в промежутке 08:00-10:00, 11:00-13:10, 14:00-16:00 и в выходные с 11:00 до 14:00 в небе над Юго-Западной, ,Южной, Восточной и Центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.