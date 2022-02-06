В 2021 году в Эстонии были три волны смертности

Это количество несколько меньше, чем в опубликованных несколько недель назад данных Департамента статистики, но в соответствующий регистр института вносятся только зарегистрированные в Эстонии смерти. Заметнее всего смертность выросла в возрастной группе от 60 лет и старше, передает "Актуальная камера".

"Из причин смертности мы видим, что по сравнению с предыдущими годами, самым заметным различием стали смерти от коронавируса. По первоначальным данным, свыше 1770 человек умерли вследствие ковида. Вторая возросшая группа — это смерти, вызванные сердечно-сосудистыми заболеваниями. На 650 случаев больше, чем в предыдущие годы. Если посмотреть на международный сайт EuroMOMO, где страны Европы отслеживают еженедельную статистику по смертности, то у нас четко видно три волны и они никоим образом не связаны с вакцинацией. Это волны весной, осенью и летняя волна от жары. Они и стали периодами избыточной смертности", — пояснила руководитель отдела регистров Института развития здоровья Пирет Вийклепп.