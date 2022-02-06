ЧП и криминал
06.02.2022, 20:20

Врезался в дерево: 33-летний мужчина насмерть разбился на мотосанях

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Hukkunu oli 33-aastane.
Foto: Argo Ingver

Сегодня в 18:30 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Тарту 33-летний мужчина врезался в дерево на мотосанях и скончался от полученных травм.

По первоначальным данным, мужчина ехал на мотосанях по дороге Соэкюла-Пюксте в волости Тарту, но не справился с управлением мотосанями, съехал с дороги и врезался в дерево.

Во время управления мотосанями на мужчине не было шлема, и его травмы оказались настолько тяжелыми, что скорой помощи не удалось спасти его жизнь.

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RusDelfi
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