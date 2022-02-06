06.02.2022, 20:20
Врезался в дерево: 33-летний мужчина насмерть разбился на мотосанях(18)
Foto: Argo Ingver
Сегодня в 18:30 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Тарту 33-летний мужчина врезался в дерево на мотосанях и скончался от полученных травм.
По первоначальным данным, мужчина ехал на мотосанях по дороге Соэкюла-Пюксте в волости Тарту, но не справился с управлением мотосанями, съехал с дороги и врезался в дерево.
Во время управления мотосанями на мужчине не было шлема, и его травмы оказались настолько тяжелыми, что скорой помощи не удалось спасти его жизнь.