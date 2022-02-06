В наступившем году из 12 государственных праздников семь выпадают на выходные. Отразится ли это на отпусках?

– Надо сказать, что работники делятся на две категории — на тех, кто хочет подольше отдыхать, и тех, кто не хочет терять в деньгах, и по моим наблюдениям, в последние годы стало больше тех, кто предпочитает отдых, — говорит бухгалтер фирмы Exset Labs B. V. Estonian Татьяна Таллгрен. — От того, попадает или нет госпраздник на даты отпуска, польза может выразиться либо во времени, либо в деньгах. Те работники, которые хотят отдыхать как можно более длительное время подряд, должны планировать свой период отпуска так, чтобы их отпуск включал какой-либо государственный праздник, так можно провести на отдыхе один дополнительный день.

В соседней Латвии 16 дат официально объявлены праздничными. В случае, если 4 мая ( День восстановления независимости ) или 18 ноября ( День независимости Латвийской Республики) попадают на субботу или воскресенье, следующий за ними понедельник объявляется нерабочим — и здесь уже позавидовать имеем повод мы.

Если сравнивать с другими странами, то кое-кто мог бы и позавидовать длительности наших отпусков. Лидирующее положение по продолжительности ежегодного отпуска занимает Дания , где обычным является отпуск в течение 31 дня; за ней с небольшим отрывом идет Австрия , где продолжительность отпуска исчисляется 30 днями. В Финляндии и Норвегии этот показатель равен 25 дням, в Германии — 24, в Бельгии и Нидерландах — 20. В США и Канаде минимальная продолжительность гарантированного ежегодного отпуска составляет 10 дней. В Японии в первый год работы оплачиваемый отпуск составляет всего одну неделю. Казалось бы, меньше некуда, но в Таиланде можно найти еще меньшую продолжительность отпуска — всего 6 дней. Тем не менее, многие страны успешно компенсируют недостаточное время отпуска национальными праздниками, которые также являются выходными.

Справедливости ради, надо отметить, что отдыхает житель Эстонии не так чтобы много. Но и не сказать, что мало. В нашей стране работник вправе получить в каждом календарном году основной отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. В отношении несовершеннолетних работников, а также работников с частичной или отсутствующей трудоспособностью и работников сферы образования действует продленный основной отпуск. Кроме того, продолжительность основного отпуска может быть длиннее в зависимости от применяемого коллективного договора или от договоренности сторон. Вдобавок к отпуску мы можем отдыхать еще 12 дней в году — в государственные праздники. Вместе получается — 40 дней.

Проще всего объяснить на конкретном примере. Если человек планирует взять в августе две недели отпуска, то если он напишет заявление на отпуск с 15 по 28 августа, у него в зачет пойдет не 14, а 13 дней, поскольку в даты его отпуска попадает 20 августа — государственный праздник. Таким образом, у работника останется один неиспользованный день отпуска, который он сможет потратить в другое время. Но и отпускные он получит тоже за 13, а не за 14 дней. И важно отметить, что в таком случае не будет считаться, что работник отгулял обязательные, предусмотренные законом две недели непрерывного отпуска, и с тем, чтобы раздробить остаток отпуска по своему усмотрению, могут возникнуть проблемы.

А если работник с учетом 20 августа напишет заявление на отпуск с 15-го по 29-е, то хотя он будет отдыхать 15 дней, с него спишется 14, потому что даты отпуска включают госпраздник. И отпускные он получит за 14 дней, и основную часть отпуска сможет смело ”вычеркивать”.

”Я рекомендую всем писать в заявлении конкретные даты, потому что часто пишут ”с 15-го на две недели”, сами работники далеко не всегда понимают, что и спишется при этом только 13 дней, и они получат отпускные только за 13 дней (с 15 по 28 августа минус 20-е), — объясняет бухгалтер. — Закон позволяет брать отпуск частями, но две недели должны быть использованы подряд. Остатком можно распорядиться по своему усмотрению и по соглашению с работодателем. Если работодатель не будет против, что вы берете отпуск частями по 2–3 дня, то вы сможете отдыхать больше, потому что в зачет отпусков не пойдут выходные дни”.

Тем же, чей отпуск выпадает на обычные дни, без праздников, не повезло — им в этом году придется больше работать.

Кто получит больше отпускных?