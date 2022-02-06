06.02.2022, 18:52
Cоучредитель Bolt: мы планируем нанять еще 2000 сотрудников(4)
Foto: Sven Arbet
По словам соучредителя Bolt Мартина Виллига, в прошлом году компания выросла примерно в 2,5 раза и в этом году амбиции остаются прежними, а кроме того, Bolt планирует увеличить количество сотрудников с 3000 до 5000 человек, пишет dv.ee со ссылкой на радио Äripäev.
”Уже сейчас мы ведем деятельность в пяти различных областях обслуживания. В наших планах расширить новые услуги, особенно действующий на данный момент только в Таллинне Bolt Drive, в семь-десять стран”, — сказал соучредитель Bolt.
Компания также планирует сосредоточиться на развитии сервиса доставки продуктов из ”темных магазинов” Bolt Market.