Cоучредитель Bolt: мы планируем нанять еще 2000 сотрудников

По словам соучредителя Bolt Мартина Виллига, в прошлом году компания выросла примерно в 2,5 раза и в этом году амбиции остаются прежними, а кроме того, Bolt планирует увеличить количество сотрудников с 3000 до 5000 человек, пишет dv.ee со ссылкой на радио Äripäev.