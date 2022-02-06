Финансист: следующие несколько лет мы будем жить в ценовом шоке

"Помимо медицинского и энергетического кризисов, мы живем в условиях политического кризиса, и на подходе финансовый кризис. То количество денег, которое было напечатано за последние два года, должно куда-то исчезнуть. Проблема в том, что оно не исчезает, оно крутится у нас здесь и в результате этого происходит ценовой шок", — сказал Рон Лувищук.

"За последние два года было напечатано порядка 13 триллионов долларов, это почти в два с половиной раза больше того ущерба, нанесенного Второй мировой войной, которая стоила 5 триллионов долларов. Соответственно, эти деньги просто напечатаны, они у кого-то есть, и эти кто-то играют в большие игры. Мы — маленькая Эстония, а есть большие игроки. И Эстония как государство может сказать — мы играем в эту игру, а в эту не играем. Но наше правительство очень часто говорит: мы играем во все игры, в которые нам сказано. Не думая на несколько шагов вперед", — добавил Лувищук.