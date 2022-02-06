Марко Михкельсон отправился в Москву(19)
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в понедельник, 7 февраля, примет участие в круглом столе по внешней политике и политике безопасности в посольстве Эстонии в Москве, где представит позицию Эстонии в сегодняшней сложной международной ситуации, кроме того Михкельсон встретится с председателем комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким, передает RusERR.
В круглом столе примут участие студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и эксперты по внешней политике и политике безопасности. "В нынешней чрезвычайно опасной ситуации в сфере политики безопасности важно, чтобы наши взгляды также были услышаны при прямом общении в Москве", — сказал Марко Михкельсон.
Помимо выступления на круглом столе, Михкельсон встретится в Москве с председателем президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" Федором Лукьяновым, председателем правления историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Международный Мемориал" Яном Рачинским, руководителем Правозащитного центра "Мемориал" Александром Черкасовым, директором негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" Денисом Волковым и послами стран-союзников, а также состоится рабочий обед с председателем комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.
Командировка Михкельсона в Москву продлится до 9 февраля.