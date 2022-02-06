Марко Михкельсон отправился в Москву

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в понедельник, 7 февраля, примет участие в круглом столе по внешней политике и политике безопасности в посольстве Эстонии в Москве, где представит позицию Эстонии в сегодняшней сложной международной ситуации, кроме того Михкельсон встретится с председателем комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким, передает RusERR.