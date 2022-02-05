Что, если Россия отключит газ? Почему дорожает жилье? Евродайджест: пять главных событий недели

Почему это важно? Согласно исследованию Еврокомиссии, проведенному в семи городах в 2020 году, если жилье становится инвестиционным инструментом для крупных игроков, его доступность для людей с низкими и средними доходами, как правило, снижается. По данным Eurostat, с 2010 года арендная плата в Евросоюзе выросла на 16%, а цены на жилье — на 38,7%. Пандемия сильно ускорила процесс: только в третьем квартале 2021-го цены на жилье в ЕС выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые страны пытаются с этим бороться. Например, в 2021 году Испания и Ирландия ввели ограничения для институциональных инвесторов на рынке жилья, а жители Берлина проголосовали за экспроприацию у крупных арендодателей, таких как Vonovia и Deutsche Wohnen. Тем не менее, как отмечают авторы исследования, проблема обостряется и в ЕС в целом. Если дома рассматриваются только как инвестиции, квартиры часто остаются свободными, а в отношении арендаторов проявляется меньше гибкости, нежели когда жилье обслуживает, например, самоуправление. Авторы исследования призывают Еврокомиссию и Европарламент добиваться большей прозрачности на рынке аренды, особенно в отношении институционных инвесторов.