"Эдик зря полез на спуск первым". Тренер объяснил ошибку, которая лишила россиян золота в биатлоне(4)
В смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине сборная Олимпийского коммитета России заняла 3-е место, а вполне могла бы выиграть золото - с заключительного рубежа Эдуард Латыпов уходил первым.
Шеф российской сборной Юрий Каминский в интервью Sports.ru все-таки увидел промашку в действиях на последнем круге.
– Эдик зря полез на последний спуск первым. Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта…
– Но на этапах вроде по тактике хорошо работал.
– Здесь и соперники такие, рассчитали все. Надо с Эдуардом разговаривать, в каком он состоянии был.
– Вы ему дали подсказку на последнем круге?
– Да, я ему говорил, чтобы пропустил. Рекомендовал. Да он и сам, увидев трассу, говорил, что здесь надо садиться за соперником. Но сегодня этого не сделал.
– Перехлестнуло его?
– Понятия не имею, это с ним надо разговаривать. В каком он состоянии заехал, от этого сильно зависело. Не думаю, что это такая уверенность в себе, что заехал первым. Какая уверенность? Он боролся с двумя сильнейшими биатлонистами…
– Если бы не 2-недельный карантин в январе, сегодня было бы по-другому?
– Да кто ж знает. Состояние у него нормальное. У нас здесь нет оборудования, чтобы все это на цифры перевести. По тем цифрам, которые были, можно оценить состояние как хорошее.
Он весь последний круг пытался идти на максимуме, шел наверняка; но здесь догоняют такие люди, которые могут. То, что они втроем съехали, это закономерно.
– Но 9 секунд отрыва от Бо после стойки – много.
– 9 секунд – да. Но это же Бо.
– При таком жестком ветре в каждой гонке будут стрелковые сюрпризы?
– Мужики достаточно стабильно отстреляли, один Жаклен провалил. А остальные – дай бог женщинам так. Женщины обычно стреляют не хуже, но сегодня почему-то нет. Возможно, к этапам мужиков ветер стал потише.
Эдику не повезло – он зашел на стойку первым и захватил порыв. Эти секунды, потерянные на стрельбище… Но там и выхода не было – надо было просто пережидать. У меня сложилось ощущение, что Эдик больше проиграл на рубеже: взял один дополнительный патрон, дольше стрелял. Но против него и стрелки были самые быстрые.
С одной стороны, обидно. Я немножко расстроился, умеренно. Но если бы перед стартом сказали, что мы будем третьими, я был бы вполне доволен. Но в такой ситуации… Был шанс зацепиться, но его не использовали.
Победу в гонке одержала команда Норвегии. Серебро - у сборной Франции. Команда Эстонии заняла 16-е место.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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