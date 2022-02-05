Олимпиадa
05.02.2022, 16:13

"Эдик зря полез на спуск первым". Тренер объяснил ошибку, которая лишила россиян золота в биатлоне

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Трио лидеров в финишном створе
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

В смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине сборная Олимпийского коммитета России заняла 3-е место, а вполне могла бы выиграть золото - с заключительного рубежа Эдуард Латыпов уходил первым.

Шеф российской сборной Юрий Каминский в интервью Sports.ru все-таки увидел промашку в действиях на последнем круге.

– Эдик зря полез на последний спуск первым. Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта…

– Но на этапах вроде по тактике хорошо работал.

– Здесь и соперники такие, рассчитали все. Надо с Эдуардом разговаривать, в каком он состоянии был.

– Вы ему дали подсказку на последнем круге?

– Да, я ему говорил, чтобы пропустил. Рекомендовал. Да он и сам, увидев трассу, говорил, что здесь надо садиться за соперником. Но сегодня этого не сделал.

– Перехлестнуло его?

– Понятия не имею, это с ним надо разговаривать. В каком он состоянии заехал, от этого сильно зависело. Не думаю, что это такая уверенность в себе, что заехал первым. Какая уверенность? Он боролся с двумя сильнейшими биатлонистами…

– Если бы не 2-недельный карантин в январе, сегодня было бы по-другому?

– Да кто ж знает. Состояние у него нормальное. У нас здесь нет оборудования, чтобы все это на цифры перевести. По тем цифрам, которые были, можно оценить состояние как хорошее.

Он весь последний круг пытался идти на максимуме, шел наверняка; но здесь догоняют такие люди, которые могут. То, что они втроем съехали, это закономерно.

– Но 9 секунд отрыва от Бо после стойки – много.

– 9 секунд – да. Но это же Бо.

– При таком жестком ветре в каждой гонке будут стрелковые сюрпризы?

– Мужики достаточно стабильно отстреляли, один Жаклен провалил. А остальные – дай бог женщинам так. Женщины обычно стреляют не хуже, но сегодня почему-то нет. Возможно, к этапам мужиков ветер стал потише.

Эдику не повезло – он зашел на стойку первым и захватил порыв. Эти секунды, потерянные на стрельбище… Но там и выхода не было – надо было просто пережидать. У меня сложилось ощущение, что Эдик больше проиграл на рубеже: взял один дополнительный патрон, дольше стрелял. Но против него и стрелки были самые быстрые.

С одной стороны, обидно. Я немножко расстроился, умеренно. Но если бы перед стартом сказали, что мы будем третьими, я был бы вполне доволен. Но в такой ситуации… Был шанс зацепиться, но его не использовали.

Победу в гонке одержала команда Норвегии. Серебро - у сборной Франции. Команда Эстонии заняла 16-е место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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